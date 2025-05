La RTVE de Sánchez desafía a Eurovisión y vuelve a apoyar a Gaza, nido del terrorismo antisemita de Hamás

La RTVE de Sánchez desafía a Eurovisión y ha vuelto a apoyar a la Franja de Gaza, nido del terrorismo antisemita administrada por los terroristas de Hamás desde 2007 tras ganar las elecciones: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción, paz y justicia para Palestina/ When human rights ar at stake, silence is not an option. Peace and justice por Palestine». Es un mensaje que la RTVE de Sánchez ha emitido, a modo de cabecera, justo antes de conectar con la retransmisión oficial del concurso de Eurovisión a pesar de la advertencia, emitida este sábado, con multar a esta corporación si sus presentadores volvían a hablar de Israel durante el festival que se celebra en Basilea (Suiza).

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora de Eurovisión, advirtió a RTVE que sus «declaraciones políticas» sobre Israel podrían conllevar «multas disciplinarias». Este aviso ha llegado después de que los presentadores españoles del festival, Julia Varela y Tony Aguilar, aseguraran, en plena retransmisión de una semifinal, que RTVE de Sánchez había pedido un «debate» sobre la participación de Israel en el concurso de Eurovisión.

Durante la segunda ronda semifinal de Eurovisión, el pasado jueves 15 de mayo, en la presentación de la cantante Yuval Raphael, representante de Israel, que interpretaba la canción New Day Will Rise, los comentaristas recordaron que la artista había sido una de las personas heridas durante los atentados de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Como consecuencia de aquella masacre, fueron asesinados más de 1.200 personas, en su mayoría civiles, incluyendo mujeres, niños y ancianos.

Ese mismo día, jueves 15 de mayo, el público sacó una bandera palestina delante de Yuval Raphael mientras actuaba. Raphael bailaba con sus amigos en el festival de música Nova, cerca de la frontera de Israel con Gaza, el 7 de octubre de 2023, cuando llegaron los terroristas de Hamás. El festival fue uno de los puntos donde los terroristas asestaron el golpe. Los terroristas mataron a 378 civiles en el recinto de la fiesta. Rafael y sus amigos huyeron a un pequeño refugio cerca de la pista de baile. Los terroristas de Hamás los encontraron y dispararon con metralletas. En total, asesinaron a más de 1200 personas.

Pedro Sánchez ha utilizado en diferentes ocasiones la masacre de Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023 para elevar su perfil internacional. Un mes de la masacre de los terroristas de Hamás, amenazó al primer ministro Benjamin Netanyahu en un viaje a Jerusalén con reconocer el Estado de Palestina.

Este sábado Pedro Sánchez ha estado en Bagdad (Irak) en la cumbre de la Liga Árabe, donde ha pronunciado un discurso en el que ha explicado que trabajará «con Palestina en un proyecto de resolución» ante la Asamblea General de la ONU para llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional.

La concursante de Eurovisión de Israel Yuval Raphael sobrevivió a la masacre del 7 de octubre de 2023. Se hizo la muerta bajo los cuerpos de sus amigos asesinados. Los equipos de rescate llegaron varias horas. Algunos de los amigos de la concursante de Israel murieron en el acto. Otros desangrados por las heridas de bala. Ella aguantó en silencio durante horas debajo de los cadáveres.

«Solo yo y otras diez personas nos salvamos de nuestro refugio de cuatro metros cuadrados», declaró posteriormente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, «un refugio que se había convertido en la tumba de casi cuarenta almas que buscaban refugio con nosotros. Las heridas físicas que sufrí se están curando, pero las cicatrices mentales me acompañarán para siempre».

La policía y la Unión Europea de Radiodifusión (UER) han preparado este sábado un dispositivo especial para hacer frente altercado después de que en 2024 el festival se viese ensombrecido por el intento de boicot también a la concursante de Israel, Eden Golan. Entonces, fue amenaza y tuvo que ser escoltada desde su hotel hasta el escenario del concurso. Entonces, miles de manifestantes sitiaron el edificio del hotel donde se hospedó Golan para evitar que pudiera participar. Israel quedó quinto en el concurso. Era, junto con Croacia y Suiza, uno de los favoritos para ganar la competición. En cambio, el festival musical se convirtió en rehén de las protestas a favor de la causa palestina. Se escucharon proclamas a favor del grupo terrorista Hamás, que se repitieron en las semanas previas a la celebración del concurso en 2024.