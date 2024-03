Podemos no descarta más atentados como los del 11M ante la «escalada belicista» en la UE

Podemos considera que en el actual contexto de «escalada belicista» en Europa «no es descartable» que atentados «atroces» como el perpetrado el 11M hace 20 años «pudiesen volver a producirse». Así lo ha asegurado el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Fernández.

«Ahora es fundamental abanderar el ‘no a la guerra’, apostar por la paz y manifestarse claramente contra esa escalada bélica», ha defendido Fernández este viernes en una rueda de prensa celebrada en la sede del partido. El dirigente podemita ha realizado estas declaraciones en alusión a la actitud, a su juicio, de algunos líderes europeos sobre la guerra de Ucrania contra Rusia, como la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen o el presidente francés Emmanuel Macron.

El portavoz nacional de Podemos afirma que «al final las guerras son lo que conllevan y la guerra genera más guerra». «La guerra genera violencia y las guerras pueden generar atentados. Por eso, nuestra apuesta inequívoca por la paz y llevamos muchas semanas muchos meses reivindicando abandonar esa escalada belicista y pidiendo al gobierno de España que no se deje arrastrar por las posiciones de aquellos que están haciendo seguidismo a Estados Unidos y que quieren que continuemos en esa espiral belicista y de gasto armamentístico en lugar de poner las vías diplomáticas para conseguir la paz y alto el fuego», ha enfatizado.

Podemos pretende de esta forma sacar rédito político de los atentados del 11M, en los que murieron 192 personas y casi 2.000 resultaron heridas. Este lunes prescriben los delitos del mayor atentado ocurrido en Europa.

«Es fundamental oponerse a la guerra, ya que no es descartable que en un contexto como el actual, pues actos atroces como los del 11 M pudiesen volver a repetirse. Así que desde aquí insistimos en nuestra apuesta por la paz y en decir alto y claro no a la escalada belicista, no a la guerra», ha recalcado Pablo Fernández.

Ataques al PP

El dirigente podemita ha expresado su «recuerdo y homenaje» a las víctimas del «terrible» atentado del 11M, así como su condena firme a la «barbarie terrorista». «Nuestro recuerdo y nuestro homenaje a todas las víctimas, a los familiares y amigos de los que perdieron la vida aquel día y nuestro rechazo y condena firme a la barbarie terrorista. También nuestro agradecimiento a los servicios de emergencia que en esos días hicieron una labor extraordinaria y también, por supuesto, al pueblo de Madrid, que tuvo una respuesta absolutamente extraordinaria ante esos atentados», ha señalado.

Eso sí, ha manifestado que esta eferméride también retrotrae a uno de los episodios «más infames» de la historia española, al denunciar la «operación de desinformación» y «mentiras» sobre la autoría del atentado acometida por el PP, que había metido a España en la guerra «ilegal» de Irak en 2003. «Hace 20 años, se produjo uno de los episodios más infames de la historia de nuestro país, a través de una operación de desinformación por parte del PP que ordenó a sus brazos mediáticos mentir al respecto de lo ocurrido, con tal de no perder las elecciones que iban a tener lugar en pocos días», ha sostenido.

«Las víctimas de aquellos terribles atentados, las víctimas de todas las guerras, son siempre los de abajo, son siempre las clases trabajadoras que al final sufren y padecen las decisiones tomadas por los gobiernos. En este caso, la decisión del Gobierno de José María Aznar de meternos en una guerra ilegal como fue la guerra de Irak», ha esgrimido. «También queremos mandar un recuerdo fraterno a los periodistas valientes que plantaron, que plantaron cara a esa campaña de intoxicación e intoxicación», ha añadido.

Por ello, el dirigente de Podemos ha insistido en el 20º aniversario del atentado del 11M que los fundamental es «defender siempre la paz», aunque Estados Unidos y líderes europeos pretender elevar la escalada bélica, criticando que el PSOE se pliega a esa deriva.

«En Ucrania estamos viendo una escalada belicista, y estamos viendo una escalada belicista que se está produciendo en el seno de la UE y estamos observando cómo el Gobierno de España está entrando en esa espiral belicista. Nosotros, en el caso de Ucrania, lo que decimos es que hay que tomar todas las medidas diplomáticas para conseguir la paz. Que la escalada belicista no favorece a nadie más que a las industrias armamentísticas», ha zanjado el número tres de Podemos.