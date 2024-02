Putin avisa a la OTAN sobre el envío de tropas a Ucrania: «Las consecuencias serán trágicas»

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha advertido a la OTAN de que las consecuencias de un despliegue de tropas en Ucrania serían «trágicas» y ha tachado de disparate las acusaciones de que Moscú se plantee atacar Europa.

«Han empezado a hablar sobre la posibilidad de enviar a Ucrania contingentes militares de la OTAN, pero recordamos la suerte de aquellos que en su momento enviaron tropas al territorio de nuestro país. Pero ahora las consecuencias para los posibles intervencionistas serán mucho más trágicas», ha dicho durante un discurso sobre el estado de la nación.

Así, Putin ha señalado que la OTAN debe entender que Rusia «también tiene armas que pueden alcanzar objetivos en sus territorios» y les ha acusado de provocar «conflictos en Ucrania, Oriente Medio y otras regiones del mundo». «Siguen mintiendo, sin ningún pudor, aseguran que Rusia se propone atacar Europa. Pero nosotros sabemos bien que se trata de disparates», ha sentenciado.

Por su parte, el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha señalado en declaraciones a Rossiya 1 que «el mero hecho de que estén discutiendo el envío de tropas, apunta a que la actual generación de líderes políticos probablemente no tiene una comprensión adecuada de la palabra ‘seguridad’ ni el instinto adecuado de autoprotección».

En este sentido, Peskov ha sostenido que esto supone que sus posturas «están marcadas por la falta de previsibilidad y el absurdo» y «esto nos obliga a estar atentos».

Unas declaraciones que se han producido después de que Macron afirmara el pasado lunes que no descarta el envío de tropas a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa, desatada el 24 de febrero de 2022. «Hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres, pero en la dinámica no hay que excluir nada», dijo, antes de recalcar que «se hará todo lo necesario para que Rusia no pueda ganar esta guerra».

Posteriormente, la OTAN descartó este extremo y los países miembro de la Alianza se han distanciado de esta posibilidad, a excepción de Lituania y Letonia, que se han mostrado abiertos a considerar este envío. Por su parte, desde Kiev dieron la «bienvenida» a cualquier propuesta para mejorar esta ayuda.

Pedro Sánchez, que mantuvo una reunión con Macron, reiteró la importancia de mantener y aumentar el apoyo financiero y militar a Ucrania, pero preservando la unidad europea y trasatlántica puesto que «la unidad ha sido y es el arma más efectiva contra Putin». En este sentido, el presidente incidió en que para adoptar nuevas medidas estas deben nacer del consenso y debate entre todos los aliados.

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo español manifestó que «lo urgente» ahora mismo «es acelerar la entrega de material» militar a Ucrania.