España rechaza enviar tropas a Ucrania como planteó Macron

España no enviará tropas a Ucrania. Así lo ha manifestado la portavoz del Gobierno Pilar Alegría. Desde el Ejecutivo han rechazado el eventual envío de tropas por parte de países europeos a Ucrania, tal y como ha plantado el presidente francés Emmanuel Macron.

Macron afirmaba este martes 27 de febrero que «lo urgente» es hacer llegar el material militar que requieren los ucranianos para su defensa. «No estamos de acuerdo», ha dicho Pilar Alegría en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros.

El presidente francés reunió la víspera en París a una veintena de mandatarios, en su mayoría de la UE, para analizar cómo seguir apoyando a Ucrania dos años después de la invasión del país por parte de Rusia. Al término del encuentro, Macron dijo que aunque «no hay consenso actualmente para enviar de forma oficial tropas sobre el terreno», «no se debe excluir nada».

«Haremos todo lo que haga falta para que Rusia no pueda ganar esta guerra», aseguró el presidente francés, que sin embargo no quiso aclarar si Francia estaría dispuesta a desplegar tropas en Ucrania. En este sentido, incidió en que «muchos de los que ahora dicen nunca» son los mismos que también descartaban enviar tanques, aviones de combate o misiles de largo alcance, algo que ya ha ocurrido.

Así las cosas, Alegría ha sostenido que «lo urgente» ahora mismo es «acelerar la entrega de material» militar a Ucrania, en línea con lo defendido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estuvo presente en la cita de París.

Según informó Moncloa, Sánchez reiteró la importancia de mantener y aumentar el apoyo financiero y militar a Ucrania, pero preservando la unidad europea y trasatlántica puesto que «la unidad ha sido y es el arma más efectiva contra Putin». En este sentido, el presidente incidió en que para adoptar nuevas medidas estas deben nacer del consenso y debate entre todos los aliados.

Las autoridades de varios Estados miembro de la OTAN también han descartado este martes el envío de tropas de la Alianza a Ucrania. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha afirmado que los países de la OTAN «coinciden en la necesidad de hacer más por Ucrania», un país que «necesita armas, munición y defensa aérea», según ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X. Sin embargo, ha señalado que «una cosa está clara» y es que «no habrá tropas terrestres de los países europeos ni de la OTAN».

