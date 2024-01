Macron nombra a Gabriel Attal primer ministro de Francia: ex socialista de 34 años abiertamente gay

Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ha nombrado este martes a su nuevo primer ministro. Se trata de Gabriel Attal, el actual responsable de Educación del país, que a sus 34 años pasa a ser en el jefe de Gobierno más joven de la República y el primero abiertamente homosexual.

Attal sustituirá en sus funciones a la actualmente dimitida Elisabeth Borne. Macron recurre así a uno de sus ministros de mayor confianza, que incluso ha llegado a sonar como potencial delfín del presidente, y cuenta con experiencia también como portavoz del Gobierno. Gabriel Attal prosigue así su carrera política que arrancó de la mano del propio Macron cuando éste decidió fundar su movimiento político.

Uno de los primeros retos del joven primer ministro será relanzar la imagen del Gobierno de cara a la segunda mitad de quinquenio de Macron. Lo hará en un año clave por la celebración de los Juegos Olímpicos y las elecciones europeas. Todo ello después de verse seriamente dañada la estabilidad del Ejecutivo por el continuo pulso en el Parlamento, donde se han presentado una treintena de mociones de censura.

«Querido Gabriel Attal, sé que puedo contar con tu energía y compromiso para poner en práctica el proyecto de rearme y regeneración que he anunciado», ha dicho Macron, en un mensaje en redes sociales en el que ha apelado al «espíritu de 2017», cuando el presidente se presentó por primera vez a las elecciones, de «superación y audacia».

Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2024