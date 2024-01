Los medallistas españoles apuestan en OKDIARIO por «unos Juegos Olímpicos espectaculares»

Los Juegos Olímpicos de París son la gran competición que asoma en el horizonte de 2024 y el deporte español llega en un momento excelente, confiado incluso en romper su récord histórico de medallas que data de Barcelona’92. Varios medallistas españoles que aspiran a repetir éxito el próximo verano han explicado a OKDIARIO cómo se encuentran a tan solo unos meses de la gran cita en la capital francesa.

Y entre ellos, pocos pueden presumir de un palmarés como el de Maialen Chourraut. La piragüista atesora medallas de todos los colores: oro en Río, plata en Tokio y bronce en Londres. A sus 40 años, la guipuzcoana sueña con una cuarta medalla en los que serían los quintos Juegos Olímpicos de su dilatada carrera.

«Primero hay que pasar un selectivo olímpico para poder llegar a esos quintos Juegos Olímpicos que se disputará a finales de marzo y principios de abril. Estos selectivos siempre son duros porque suele haber un gran nivel. Son muy igualados y es un ser o no ser. Hay que trabajar bien para aumentar la probabilidad de poder sacar ese selectivo de forma positiva. Y el día que haya que competir, competir lo mejor posible. Los años van sumando y tengo una mochila llena de experiencias y vivencias. Ojalá me ayude», explica a OKDIARIO.

Si confirma su billete olímpico, Chourraut también sería aspirante a un honor reservado a un pocos privilegiados: ser la abanderada española en la ceremonia de inauguración. «Me lo han recordado muchas veces. Yo sueño con París, pero tampoco quiero ir más allá. Tengo que tener los pies en el suelo y no tengo que olvidar que primero tengo los selectivos», recuerda.

A nivel colectivo, cree que el deporte español aspira a unos resultados memorables en París. «La Federación Española de Piragüismo ha trabajado muy bien durante los últimos años y en estos momentos tiene un equipo muy completo, a un altísimo nivel. Estoy convencida que en París vamos a sacar unas grandes resultados. Los resultados en los campeonatos del último veranos son impresionantes en todos los deportes y eso nos hace soñar con que París serán unos Juegos espectaculares para España. Luego cuando yo me pongo mis propios zapatos siempre tiendo a que estén bien pegaditos en el suelo. Pero hay que soñar», acaba.

Alberto Gines, a por otro oro

En la ilustre lista de campeones olímpicos españoles también figura Alberto Ginés, seguramente uno de los más sorprendentes. Con apenas 18 años, el extremeño se colgó la medalla de oro en los Juegos de Tokio en escalada, un deporte que se estrenaba en el programa olímpico. Ahora sabe que tendrá muchas miradas sobre sus hombros después de un 2023 donde ha «ido un poco a ratos».

Cuando las rondas son "fáciles" no te puedes permitir tener fallos, y yo tuve demasiados.

Sentirte en forma y hacer malos resultados es frustrante, seguiremos trabajando, perdón. pic.twitter.com/fFWZfSnnj5 — me gustan los sabados (@lilcabeSa) May 22, 2023

«Al principio fue mal, sobre todo el verano. Las competiciones no terminaban de salir, hacía un resultado bueno y cuatro malos, no tenía estabilidad. Pero a final de temporada las últimas tres o cuatro competiciones fueron súper bien, volví a encontrar las buenas sensaciones. Así que estoy un poco más tranquilo y confiado para el año que viene, pero el Preolímpico va a ser duro», reconoce a este periódico.

Curiosamente, Ginés cuenta que aquel día de gloria en Tokio no fue un punto de inflexión tan grande como cabría imaginar. «Han pasado solo tres años y los rivales son prácticamente los mismos, añadiendo dos chavales que han aparecido este año nuevos, así que va a ser todo un poco parecido. El oro de Tokio no me cambió mucho la vida. Sigue siendo igual: entreno, compito, estoy con mis amigos… Aunque es verdad que puedo vivir más tranquilo de la escalada. Ha sido el único cambio significativo. ¿Otra medalla en París? Ahora mismo no estoy ni clasificado para los Juegos. Cuando me clasifique quizá ya pueda pensar en eso», reflexiona.

Además, adelanta cómo será su competición en París. «La medalla me la dio la velocidad porque planteamos una estrategia que nos funcionó muy bien, la de no vamos a caerme en la vía, y los demás se cayeron. Y eso que no era una modalidad que me gustara especialmente. Al final aprendí a disfrutarla mientras entrenaba porque era eso o morirme del asco. Pero soy velocista y no voy a ser velocista. Lo mío es la cuerda y para mí era una decisión obvia», finaliza.

La medalla que le falta a Adriana Cerezo

Por último, el oro es la gran ambición de Adriana Cerezo, que se quedó a un paso en Tokio, aunque se volvió de Japón con una medalla de plata que también le supo a gloria. «Encaro este año con mucha ilusión. Lo único que me falta es un gran oro y es lo que toca. Eso es por lo que soñamos y trabajamos todos los días. Estoy ilusionadísima y con ganas de empezar ya. Mi experiencia olímpica es un ‘plus’. Mi preparación inicial era para los Juegos de París y los de Los Ángeles. Aprovechamos Tokio y eso me va a dar un puntito más de madurez que voy a intentar aprovechar esa ventaja», subraya la taekwondista a OKDIARIO.

¡SUBIRSE AL PODIO CON SOLO 17 AÑOS! 😍🇪🇦 Tal día como hoy, @ACerezoIglesias de España logró la medalla de plata en el taekwondo de #Tokyo2020. 🥈#JuegosOlimpicos l @COE_es @TAEKWONDORFET pic.twitter.com/NwBuUv9Uus — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 24, 2023

«Sueño con el oro olímpico todos los días, pero cada día lo sueño de una forma distinta. Lo primero que haría es darle un abrazo a mi familia, que va a poder estar allí, a mi entrenadora, a toda mi gente. Debe de ser una sensación tan única que no puedo decir cómo voy a reaccionar», añade, consciente de que vuelve a ser una de las máximas favoritas.

Para subir ese último escalón dorado, la madrileña tiene claro cómo debe ser su preparación. «Para mí es muy importante competir, tener un alto ritmo de competición, ir teniendo sensaciones, mantener lo que hemos hecho durante este ciclo olímpics para llegar a tope física y mentalmente. Lo más bonito de esto es ser una de las rivales a batir. Ojalá que sea así durante mucho tiempo», desea.