La ferocidad competitiva de la que hace gala Maialen Chourraut (San Sebastián, 1983) en sus descensos contrastan con la tranquilidad que le acompaña en sus comparecencias. La triple medallista olímpica en aguas abiertas fue una de las deportistas homenajeadas en la gala del Comité Olímpico Internacional, en la que charló con OKDIARIO sobre la posibilidad de seguir sumando en París 2024, Juegos Olímpicos en los que podría ser abanderada por España.

Maialen quiere su cuarta medalla en París, pero aconseja ir paso a paso. «Vamos a por París que ya como objetivo es grande. El camino, la consecución de una plaza olímpica no es nada sencillo. Y aventurarme a ir con ilusión a otros Juegos ya me parece una gran cosa. Trabajando con ilusión y con buena letra apuntando hacia París».

Respetada al máximo por sus compañeras, Chourraut destaca la convivencia en la élite de las aguas abiertas. «Somos la familia del piragüismo, nos alegramos con las victorias de todos y sufrimos con los malos momentos de los demás. Esa forma de vivir se vive muy intensamente en los Juegos Olímpicos. Siempre me he sentido muy arropada tanto por los piragüistas de casa como de los de fuera».

Un bronce, un oro y, finalmente, una plata decoran el palmarés olímpico de la palista española, que no es capaz de quedarse con una presea por encima de las otras dos. «Cada medalla ha sido muy especial, muy importante en mi vida y la consecución de mucho trabajo tanto por mi parte como de los demás. Es el premio a ese camino, pero es muy importante dar valor a este camino y a los aprendizajes y frustraciones. Han habido decisiones equivocadas y acertadas y todas ellas han hecho falta».

La posibilidad de ser abanderada en París 2024 no preocupa demasiado, por el momento a Maialen, que se centra en su clasificación. «Es algo que ni me he planteado, para mí ya pensar en París es algo muy especial. Unos Juegos Olímpicos en París son un momento precioso y ya sueño con ello. Todo lo demás, poco a poco. Y desde luego para llegar a ese sueño tengo que ir día a día porque hay que ir quemando esas etapas para esa consecución de la plaza olímpica. Si ya miramos demasiado lejos la probabilidad de caerse se agranda», asegura.

Madre de una niña, Ane, Maialen destaca sus dos pasiones y la manera de compaginarlas. «Son mis dos pasiones y he disfrutado muchísimo en este camino, sigo disfrutando. Para conciliar la vida laboral con la familiar hay que hacer unos cuantos malabares pero intentamos hacer lo posible e intento dar todo en las dos facetas».