El padre Ángel recula y desmonta la mezquita de la catedral de Justo tras la denuncia de OKDIARIO

El padre Ángel ha reculado y ha desmontado la mezquita situada en el interior de la conocida como catedral de Justo en Mejorada del Campo. El lugar de culto reservado para el rezo musulmán se encontraba a la entrada del edificio, un espacio multicultural que había creado el padre Ángel, según los vecinos del municipio, sin la autorización de Justo Gallego.

La mezquita, fundada por el padre Ángel y al cuidado de los trabajadores de Mensajeros de la Paz desplegados en el centro social que se encuentra también en la catedral, decoraron y dispusieron de todas las cuestiones necesarias para que los musulmanes pudieran rezar allí. El lugar contaba con alfombras dispuestas por todo el suelo y varias copias del Corán. Incluso, de la puerta colgaba un cartel en español en el que se pedía a las personas que fueran a entrar al lugar que se retirasen los zapatos para entrar.

La aparición inesperada de esta mezquita en la catedral de Justo generó una escalada de descontento entre los vecinos del municipio. Uno de ellos relata a OKDIARIO que Justo nunca quiso que su catedral se convirtiera en una mezquita. Al contrario, está dedicada a la Virgen de Covadonga y al Apóstol Santiago. Este vecino especifica que el fundador de la catedral nunca dijo que su voluntad era que su obra se compartiera con la religión musulmana.

Según pudo comprobar este periódico cuando se instaló la mezquita, los vecinos de Mejorada del Campo no compartían que se haya dado este fin interreligioso a lo que Justo Gallego siempre quiso que fuera una catedral católica. «Justo tenía claro que Santiago Apóstol era su norte, y la Basílica del Pilar, y ahora este hombre (por el padre Ángel) lo ha variado un poquito, ha venido con sus ideas propias, con la internacionalidad», admite un vecino que conoció durante muchos años al artífice de la construcción.

Polémica en Mejorada del Campo

Así, tras varias semanas de acumular polémicas por convertir parte de la catedral de Mejorada del Campo en una mezquita, el padre Ángel ha desmontado la mezquita. Las alfombras y los libros escritos en árabe han desaparecido. Ahora los visitantes pueden encontrar pequeñas mesas redondas con manteles naranjas y algunas sillas rondeándolas. Además, han colocado folletos informativos sobre el centro social de Mensajeros de la Paz «un lugar de encuentro para todas las personas, hecho por las manos de un hombre».

El nuevo espacio cuenta también con un pequeño sofá azul. Al lado, un cartel de grandes dimensiones informando sobre la catedral de Justo y el trabajo del Padre Ángel en este lugar.

El antiguo espacio dedicado a una mezquita generó polémica no sólo por el casi inexistente uso que se le daba, sino que la comunidad musulmana de Mejorada del Campo no hacía uso de este lugar para rezar. El sitio en el que de verdad rezaban era un garaje de un bloque de pisos que se encontraba a menos de un kilómetro de la catedral de Mejorada del Campo.