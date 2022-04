El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha amenazado este martes a la diputada del PP Bea Fanjul y le ha emplazado a hablar fuera del hemiciclo «cuando y donde quiera» tras exigirle explicaciones por los 50 millones que dio como secretario de Estado a la empresa que después de lo fichó, tal y como reveló en exclusiva OKDIARIO.

El alto cargo de Fernando Grande-Marlaska y Pedro Sánchez ha retado a la parlamentaria vasca del Partido Popular a ajustar cuentas fuera de la Cámara, todo con un lenguaje barriobajero. «Y le voy a decir a usted una cosa. Ha intentado zaherirme y meterme el dedo en el ojo. No ofende quien quiere, sino quien puede. A las infamias no respondo, pero cuando quiera usted hablamos y tenemos un debate en profundidad de lo que le dé la gana, sabe», ha lanzado Pardo Piqueras a Fanjul en la Comisión de Interior de la Cámara baja.

«Soy una persona que me visto por los pies y no rehuyo ningún debate, cuando usted quiera y donde quiera. No tengo nada de qué arrepentirme en mi tarea que haya realizado, en el ámbito público y en el privado. Y si usted quiere conocer detalles de mi currículum, como veo que le interesa, le voy a dar uno que tengo de 4 o 5 folios», ha llegado a decir el director general de la Policía en tono chulesco y macarra a la diputada del PP, a la que ha tratado con desprecio y un tono más ofensivo que el empleado hacia otros parlamentarios de la oposición.

En su intervención de control al director de la Policía, Fanjul le ha pedido explicaciones sobre los 50 millones de euros que Pardo Piqueras adjudicó en 28 contratos públicos a la empresa Tecnove SL siendo secretario de Estado de Defensa, entre los años 2004 y 2007.

Con José Bono

Tras su salida de la cartera entonces dirigida por el socialista José Bono, Pardo Piqueras presidió el Parlamento de Castilla-La Mancha durante cuatro años. Seguidamente, en junio de 2012, fue fichado por Tecnove como vicepresidente, un cargo que oculta en su curriculum vitae depositado en el Portal de Transparencia. Fanjul también interpeló al alto cargo de Sánchez por esta omisión.

Tecnove recibió en contratos públicos durante todo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por valor de 131 millones de euros, otorgados en su mayoría mediante el procedimiento negociado sin publicidad -es decir, a dedo, sin concurso público-. Pardo Piqueras fue el número 2 de esta empresa durante más de seis años, hasta que Pedro Sánchez lo nombró director de la Policía Nacional en junio de 2018. El PP había solicitado desde el año pasado la comparecencia urgente de Pardo Piqueras en esta Comisión de Interior por los 50 millones que él adjudicó a Tecnove SL siendo alto cargo del Ejecutivo. Luego fichó por esta empresa y fue su vicepresidente. Sin embargo, este martes se ha negado a responder sobre esta cuestión en sede parlamentaria.