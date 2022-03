Un vídeo grabado anoche, primera noche de Fallas en Valencia, se está convirtiendo en viral por su contenido. En el mismo se ve a un joven ebrio subido en un coche de la Policía Local de Burjassot, se baja de él y lo arranca en dos ocasiones, pero como no sabe conducir y al parecer el vehículo tiene una marcha metida golpea con él dos veces al coche aparcado delante.

En el vídeo se escucha a la persona que graba decir «si viene la Policía lo matan» y su acompañante responde «y no le dicen nada cojones». Luego el joven okupa, en evidente estado de embriaguez, se baja del asiento del conductor del patrulla y mantiene una charla con otro al que dice «en el coche de la local, cojones que no me dicen nada».

Burjassot es una localidad valenciana situada en la comarca de la Huerta Norte que cuenta con poco más de 38.000 habitantes. Desde ayer martes celebra las Fallas 2022 como en toda la comunidad valenciana. En el vídeo, grabado desde otro vehículo, se ve cómo un joven en evidente estado de embriaguez está dentro de un coche de la Policía Local, en el asiento del conductor. Luego se baja y desde el otro vehículo donde graban le animan: «primo, montate y arráncalo», pero el borracho se aproxima y les dice «móntate conmigo, que no sé qué tengo que hacer, está la llave puesta y todo» y entonces le responden «dale para delante y ya está». La acompañaente repite de nuevo, «le van a matar».

Entonces el joven borracho regresa, monta en el coche de la Policía Local y lo intenta arrancar hasta en dos ocasiones, pero como el vehículo debe tener una marcha metida y evidentemente él no sabe conducir el coche de policía embiste en dos ocasiones al vehículo que está aparcado justo delante de él y se cala. Luego el joven ebrio desciende del coche y sigue su camino con un vaso en la mano.