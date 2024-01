Más de 50.000 españoles claman en Madrid contra la amnistía de Sánchez: «¡Amnistía o libertad!»

España vuelve a echarse a la calle contra la Ley de Amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez ha diseñado ad hoc para sus socios separatistas. Una ley que entra en su última fase y que ya ha sido enmendada traspasando otra línea roja planteada por el PSOE: que no se amnistíen delitos de terrorismo. Con esa figura del «terrorismo bueno» sobre la mesa, más de 50.000 españoles -70.000, según los organizadores- se han sumado a la convocatoria del PP en Madrid para reclamar la paralización de la norma: «Todo terrorismo afecta a los derechos humanos».

La primera gran manifestación de 2024 contra la amnistía de Sánchez llega en un momento clave, cuando la norma ya ha pasado el filtro de las enmiendas de la Comisión de Justicia y sólo le queda ir al Pleno para ser aprobada. Cuando eso ocurra, gracias a las enmiendas cedidas finalmente por el PSOE frente a Junts y ERC, los delitos de terrorismo vinculados al procés -los casos Tsunami y CDR- quedarán anulados. Amnistiados bajo el argumento de que sus acciones, aunque fuesen consideradas terrorismo como así lo creen los jueces de la Audiencia Nacional, no afectaron a los derechos humanos. Y ese es, precisamente, el punto sobre el que ha girado la manifestación de este domingo en la Plaza de España de Madrid.

Toda la cúpula del PP y los barones regionales han acudido a la cita, con el presidente Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como cabezas de cartel. Entre los asistentes se encontraban los ex presidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. El PP ofreció a ambos tomar la palabra en el acto, pero «han preferido venir como ciudadanos de a pie a arropar a la dirección del partido en su defensa de la igualdad de los españoles», aseguraban fuentes del partido.

Sonando el People have the power, ‘el pueblo tiene el poder’, símbolo ya de estas manifestaciones en defensa de la separación de poderes, el acto ha dado comienzo. El escenario, la emblemática Plaza de España, lucía abarrotada por miles de personas con banderas de España y de la Unión Europea. Toda la plaza y las bocacalles de Gran Vía, Princesa y otras calles aledañas, estaban bloqueadas por los asistentes.

«Cuando nos dicen ‘qué pesados, otra vez en la calle’… ¡Se van a cansar de vernos en la calle! Les vamos a vencer por España y por los españoles», ha asegurado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha hecho de introductor del acto.

«En Madrid conocemos bien lo que es el terrorismo, la esencia es que viola los derechos humanos, es la maldad, no hay terrorismo bueno o malo, light o duro… hay terroristas que tienen que acabar en la cárcel. Lo decimos desde Madrid, donde más hemos sufrido el terrorismo», ha señalado Almeida.

Feijóo: «España resistirá»

El líder del PP, que ha ofrecido el discurso central del acto, ha subido al estado anticipando que «parece que esta no será la última vez» que el partido se movilice en las calles contra la amnistía. «Aquí estamos a este lado del muro protegiendo nuestros derechos frente a quienes quieren recortarlos, defendiendo la libertad de todos los ciudadanos, la ley y la Justicia».

«Vamos a derribar un muro construido con ignorancia y mentiras, y lo haremos con la verdad, con la Constitución y unidos todos», ha señalado Feijóo. «Ningún español, viva donde viva y vote lo que vote, merece la misera política, económica y moral. Vamos a rescatar democráticamente este país», ha asegurado el líder popular.

«No van a poder con todos los que defendemos la Constitución y la democracia. Ocuparán todas las instituciones, mentirán, insultarán… pero han desatado una tormenta de dignidad en toda España. Cada día somos más», ha reflexionado Feijóo.

«Los españoles tenemos derecho a decidir, claro, pero todos los españoles. Tenemos derecho a decidir que no nos gobiernen las minorías ni nos mientan en la calle todos los días, que no haya españoles de primera y de segunda», ha recalcado. «Esta es la prueba de la resistencia de España, por más que la quieran subastar, no se va a romper», ha añadido.

«La primera ley que quieren aprobar es la ley de Amnistía. ¡Qué indignidad! Decirle a los policías que no han sufrido actos terroristas es indigno de Sánchez. Pido un aplauso para todas las Fuerzas de Seguridad del Estado, muchas gracias por defender la Constitución».

Feijóo ha asegurado que «no hay terrorismo bueno o malo, lo que hay es un Gobierno nefasto», y que se ha creado una «casta de políticos intocables, que pueden ser perdonados si apoyan aún presidente para mantenerse en el poder. No hay límites éticos, no hay líneas rojas. No tienen principios… pero sí tendrá un final. Más pronto que tarde».

Antes de finalizar, ha querido agradecer a todas las personas que han acudido a este acto «en autobuses y aviones». «Nosotros no tenemos Falcon», ha recordado.

Ayuso: «Se amnistían los peores delitos»

Antes de la intervención de Feijóo le tocó el turno a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bajo una enorme ovación, la presidenta madrileña ha subido al escenario para dar su discurso. Entre el público, un cartel que decía «Sánchez, me gusta la fruta», en relación con la frase que popularizó la propia Ayuso.

«El Gobierno redacta leyes a conveniencia para aquellos que han cometido los peores delitos», ha recordado Ayuso. «Hay terrorismo bueno, porque quieren confundir vandalismo con terrorismo. El artículo 573 del Código Penal es muy claro: acciones para subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública. ¿Eso no es terrorismo, señor Sánchez?», ha señalado. «En la España criminalizan la vida normal y normalizan el crimen porque pactan con el crimen», ha sostenido la presidenta madrileña.

Según Ayuso, la oposición a los ataques al estado de derecho por parte del Ejecutivo se consigue «cuando los jueces investigan a pesar de ser perseguidos por el Gobierno, gracias a todos ellos, fiscales independientes… gracias por estar a la altura en los momentos más difíciles. Os necesitamos».

Manifiesto de alcaldes

El sábado, víspera de esta manifestación, los más de 3.000 alcaldes que el PP tiene en toda España se movilizaron para denunciar lo que consideran «un verdadero ejercicio de corrupción moral» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la Ley de Amnistía a sus socios separatistas, que ya ha entrado en su fase final. Según argumentan, «no existe terrorismo bueno, el terrorismo es terrorismo, siempre viola los derechos humanos y en democracia se persigue».

El manifiesto de alcaldes del PP, que ha ido acompañado de actos públicos en todas las provincias, fue el pistoletazo de salida para la gran manifestación de este domingo en la Plaza de España de Madrid, a las doce de la mañana, para mostrar la frontal oposición a los planes del Gobierno en relación con la amnistía.

En el texto de este pronunciamiento, los regidores populares se muestran en contra de la «quiebra de la igualdad». «Reclamamos que no exista ‘terrorismo bueno’ y que todo acto terrorista sea investigado y condenado», señala el texto, en el que rechazan la ley de amnistía y subrayan su «desolación» ante los acuerdos del PSOE con sus socios que, según el PP, despenalizan «delitos de malversación, contra la integridad territorial e incluso de terrorismo».