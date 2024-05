Mazón tendrá que pagar 40 millones por los trenes de Ximo Puig que pesaban más que los puentes

El nuevo Gobierno de la Generalitat Valenciana que preside el popular Carlos Mazón tendrá que gastar un total de 40 millones de euros, según ha revelado el propio Carlos Mazón, para arreglar la chapuza del anterior Ejecutivo, el presidido por el socialista Ximo Puig, de los trenes que no podían pasar por dos puentes del trayecto entre Alicante y Denia, porque pesaban más que la carga que esos puentes podían soportar.

Esos dos trenes formaban parte de la línea 9 de Ferrocarriles de la Generalitat que cubría el trayecto entre Alicante y Denia. Los viajeros tenían que hacer dos transbordos para cumplimentar el recorrido. Y armarse de paciencia. Porque para cubrir un trayecto de 100 kilómetros, se tardaba la friolera de tres horas y un minuto.

El escándalo que generó aquel episodio fue de tal calibre que el 3 de marzo de ese 2023, el PP reclamó la destitución de la consejera de Movilidad, la también socialista Rebeca Torró. La consejera acabó la legislatura. Y, en la actualidad, es la Secretaria de Estado de Industria del Gobierno de Pedro Sánchez.

Trenes de 63 toneladas

El caso de esos trenes que pesaban más que los puentes que debían atravesar fue destapado por OKDIARIO el 22 de febrero de 2023. La Generalitat Valenciana, entonces presidida por Ximo Puig , había adquirido nuevos tranvías para cubrir la línea entre Denia y Alicante y Alicante y Denia. Pero, la prueba de carga no se llevo a cabo, según ha revelado el propio Carlos Mazón este jueves en Elche.

El lunes 16 de enero de ese 2023, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana puso en marcha el tramo de la línea 9 del tranvía entre las localidades de Gata de Gorgos y Denia, en Alicante. En principio, con ese tramo, se completaba el recorrido entre Alicante y la localidad de Denia, ubicada esta última al norte de la provincia. Lo hizo, después de seis años de obras en el citado tramo. Pero, con la particularidad de que, según se dijo entonces, los viajeros debían llevar a cabo dos transbordos.

El resultado es que esos viajeros debían armarse de paciencia. Porque con esos dos transbordos, se tardaba un total de 181 minutos, tres horas y un minuto, en cubrir un trayecto de apenas 100 kilómetros: los que separan Denia y Alicante.

La razón, desvelada entonces por el portavoz del PP en las Cortes Valencianas y que pasó desapercibida como ahora las manifestaciones de Carlos Mazón, era que los tranvías pesaban 63 toneladas. Y ese peso era mayor que el que podían soportar los puentes que debían atravesar.

Por aquellos tranvías, el Gobierno de Ximo Puig debía pagar 43 millones de euros. Es decir, la cantidad que ahora denuncia Mazón, que debe gastar la Generalitat «del dinero de todos los valencianos» para solucionar el problema.

Mazón, a quien el tema no gustó nada ya en su día y ahora le gusta aún menos, se lamentaba este jueves: «Es el extraño caso de los tranvías que no pasaban por los puentes. Resulta que compraron los tranvías. No los pesaron y no hicieron la prueba de carga de los puentes. Con lo cual, inauguraron el tranvía, llegaron al puente. Y no pasaba por el puente».

Pero, el presidente de la Generalitat se ha quejado, además, de que «ahora, nos va a costar 40 millones de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana que los tranvías pasen por los puentes», lo que ha sintetizado de un modo contundente y directo: «Es el extraño caso de no saber trabajar».