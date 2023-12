En esta línea, recordó que cada vez que se ha interpelado sobre este tema al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, «ha respondido con todas las barbaridades que se les han ocurrido menos con respuestas concretas para el sector». «Esto no va de apoyarles de boquilla, esto va de que el Ayuntamiento, cuando haga falta, esté», subrayó.

Protestas en Ferraz

Cientos y miles de manifestantes se manifiestan cada día contra el Gobierno de Pedro Sánchez en la intersección de la calle Ferraz con Marqués de Urquijo. Gritos de «¡Sánchez traidor!» y «¡Puigdemont a prisión!»son ya comunes en esta calle madrileña que ve cómo varios comercios languidecen desde hace casi dos meses ante la prohibición de entrar a consumir debido a los cordones policiales.

Ahora bien, algunos comerciantes defienden el derecho de manifestación y no culpan a las protestas sino que reclaman ayudas al Gobierno para poder sortear esta temporada de pérdidas. Precisamente OKDIARIO entrevistó a Nabila, la dueña del bar Baraka’s (un establecimiento que se sitúa justo enfrente de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz), la cual defendió que los manifestantes la estaban ayudando a tener el negocio abierto. «Es un respiro saber que alguien se preocupa por ti. Dicen: Te vamos a echar una mano, danos 20 bocadillos. También los policías se paran y mis vecinos, que de vez en cuando bajan. Sí, es un alivio saber que hay gente que se preocupa por eso», dijo en respuesta a una pregunta de este medio.

«Yo no puedo culparlos a ellos por manifestarse, es imposible. Tampoco culpo a los policías por cerrar la calle, están haciendo su trabajo. Yo lo que no entiendo es cómo todavía no tenemos un decreto, una ley que diga: Oye, lo sentimos por esta situación, vamos a cerrar la calle durante dos meses, de 06:30 a 12 y nos hacemos cargo de vuestros gastos o vuestra situación», reclamó la empresaria.