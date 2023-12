Nabila es la dueña del Baraka’s, un bar situado justo en frente de la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz. El local se encuentra dentro del cerco que la policía establece todas las noches para que los manifestantes no se acerquen al cuartel general de los socialistas. Esta situación ha perjudicado al establecimiento de forma grave. La propietaria calcula que ha dejado de ganar unos 15.000 euros en noviembre. Sin embargo, Nabila no culpa a los que asisten a las protestas, sino que les da las gracias a ellos y a sus vecinos por ayudarle a mantener la empresa con pedidos y muestras de solidaridad.

PREGUNTA- ¿Cómo ha notado su bar lo que pasa en Ferraz?

RESPUESTA.- Mi local queda exactamente enfrente de la sede del PSOE, o sea, dentro de un perímetro de seguridad que han establecido de 200 metros. Ya son 33 noches en las que nos cierran a cal y canto. No dejan entrar ni a los vecinos, ni a los viandantes, ni a la gente que se manifiesta. Nosotros no estamos trabajando.

P-. ¿Qué impacto económico ha tenido?

R.- Económicamente ha sido una bajada del 60 o 70% en mi modelo de negocio, más todavía porque cuando más facturación hacemos es en la noche. A partir de las 06:30 vienen los chicos de la manifestación y toman alguna cerveza aquí, pero en el momento que ya se cierra el perímetro tienen que salir, abandonar esta zona. Nos encargan algunos bocadillos. Baja algún vecino a tomarse una cerveza por solidaridad, pero la facturación es prácticamente un 20%.

P.- ¿Los manifestantes le están ayudando a sostener el local?

R.- Sostenerlo no, porque ya hemos despedido a empleados y seguramente no podamos terminar el mes de diciembre, pero sí es un respiro saber que alguien se preocupa por ti. Dicen: «Te vamos a echar una mano, danos 20 bocadillos». También los policías se paran y mis vecinos, que de vez en cuando bajan. Sí, es un alivio saber que hay gente que se preocupa por eso.

P.- ¿Los políticos le están dando alguna solución?

R.- Hasta el momento no hemos tenido información de que vayan a hacer nada al respecto. Ahora hemos creado una asociación de perjudicados de la calle Ferraz. Nos hemos podido reunir con el PSOE, que dice que van a intentar darle cabida a esto y que se pueda crear una ayuda directa porque las pérdidas de noviembre son bestiales. Pero es que las de diciembre ni nos las podemos plantear. O sea, espero que tanto un lado como el otro se puedan poner de acuerdo y vean que aquí hay una gente que está perjudicada. Y esto no es un tema político. Aquí, los que trabajamos no culpamos ni a unos ni los otros. Nosotros lo que pedimos es nuestro derecho a trabajar.

P.-¿Qué le diría la dueña de un bar de Ferraz a los manifestantes?

R.- Yo estoy muy de acuerdo con el derecho a la manifestación y expresarnos libremente. También estoy de acuerdo con que tenemos el derecho a trabajar. Entonces, entiendo totalmente que la gente reivindique lo que crea. O sea, es un derecho. Que luchen por sus derechos, pero claro, tienen que entender que también está habiendo una parte perjudicada. Y he de decir, y repito, que a mí los manifestantes me han echado un cable. Yo no puedo culparlos a ellos por manifestarse, es imposible. Tampoco culpo a los policías por cerrar la calle, están haciendo su trabajo. Yo lo que no entiendo es como todavía no tenemos un decreto, una ley que diga: «Oye, lo sentimos por esta situación, vamos a cerrar la calle durante dos meses, de 06:30 a 12 y nos hacemos cargo de vuestros gastos o vuestra situación». De verdad, no importa que 20 hosteleros estemos a punto… Bueno, a punto no, mandando a familias a casa.