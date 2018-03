Los promotores de la Operación Chamartín desmienten a Carmena: “La pelota no está en nuestro tejado”

La sociedad promotora de la conocida como Operación Chamartín (ahora renombrada como ‘Madrid Nuevo Norte’) asegura que la pelota no está en su tejado, tal como aseguró la portavoz municipal Rita Maestre este miércoles.

Como indican fuentes de Distrito Castellana Norte (DCN) a preguntas de OKDIARIO: “Nosotros no tenemos ninguna novedad, seguimos a la espera de que nos digan algo desde el Ayuntamiento”.

Sin embargo, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno semanal, este miércoles, aseguró tajantemente que “la pelota en Madrid Nuevo Norte está del lado del socio privado”.

Este periódico preguntó a Maestre sobre la reunión secreta entre Manuela Carmena y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el pasado martes en el Ayuntamiento, en el Palacio de Cibeles, un encuentro del que no se informó a la prensa, pero que OKDIARIO desveló.

La concejal de Ahora Madrid afirmó que en este momento continúan las negociaciones y que los acuerdos se mantienen en el marco de la privacidad para que “se terminen con buenos resultados”. Aseguró que “la pelota está del lado del socio privado” dado que las administraciones (Fomento y Ayuntamiento) están trabajando “en una línea muy similar”.

“El Ayuntamiento tiene una propuesta”

Fuentes de la concejalía de Urbanismo, es decir, el área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, confirman que “lo dicho por la portavoz es así, completamente correcto, el ayuntamiento tiene ya una propuesta y ahora está en el tejado del socio”.

Añaden que “el Ayuntamiento, aún así, sigue avanzando en la concreción del plan”. El compromiso pasaba por sacar adelante el proyecto en Junta de Gobierno en diciembre de 2017, posteriormente se retrasó al primer trimestre de 2018 por lo que debería haber ‘luz verde’ en menos de 15 días teniendo en cuenta que el primer trimestre del ejercicio acaba el 31 de marzo pero que es Semana Santa.

Se trata de, en palabras de De la Serna, “la principal operación urbanística de Europa” y el proyecto mejorará la calidad de vida de los vecinos de la zona. Algunas estimaciones hablan de la creación de 200.000 puestos de trabajo.

El gran escollo es el visto bueno de los 9 concejales críticos de los 19 que apoyan a Manuela Carmena. Sin embargo, el concejal del ramo, José Manuel Calvo, se ha mostrado optimista sobre el tema en una entrevista en elDiario.es. “Creo que sí que habrá operación Madrid Nuevo Norte esta legislatura, tendremos un buen proyecto para el desarrollo norte de la ciudad. Tutelado por el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el Ayuntamiento de Madrid y planificado por el Ayuntamiento de Madrid”, afirmó.

Un Chamartín feminista sería accesible a todas, independientemente de sus capacidades económicas y profesionales. Con servicios públicos y zonas verdes que posibiliten la corresponsabilidad — Ganemos Madrid (@GanemosMadrid) March 9, 2018

Detalló martes que están “trabajando en la concreción del proyecto”. No quiere hablar de plazos aunque entiende “las urgencias de los medios”, pero argumenta que “es un plan que no se ha resuelto en 25 años y que afecta a 3,2 millones de metros cuadrados, que está en entrevías, que afecta a otros barrios consolidados, están varios actores implicados (Ayuntamiento, ciudadanos, Adif, el socio privado de Adif, etc.)… Resolver ese proyecto técnicamente no es fácil”.

No vamos a permitir que se nos imponga una ciudad financiera que dificulta más la sostenibilidad de la vida en nuestra ciudad. La Operación Chamartín no es feminista ni sostenible. Para leer: https://t.co/iiOLRi7qet Para ver: https://t.co/ebd4gOr1UX — Ganemos Madrid (@GanemosMadrid) March 9, 2018

Sobre discrepancias internas en Ahora Madrid dijo que espera que “no se produzcan“. Además, desveló que “en caso de que la Junta de Gobierno sea capaz de concretar un proyecto, que consideremos bueno para la ciudad, lo elevaremos a Pleno igualmente, y estoy seguro que encontraremos el mayor consenso”. “Estamos en disposición de contar con el voto a favor de todos los grupos y, en Ahora Madrid, entiendo que también debe ser así, estamos seguros de que saldrá adelante”, sostiene Calvo.