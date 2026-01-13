Levy tras los ataques a Julio Iglesias: «Carmena premió a Almodóvar y estaba en los papeles de Panamá»

La concejala presidenta del Distrito de Retiro y ex vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha respondido este martes a Marta Carmona, diputada de Más Madrid, sobre las acusaciones de supuestos abusos sexuales por parte del cantante Julio Iglesias, al que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, condecoró con la Medalla de Oro de la región en 2012.

Ante los ataques de Carmona, que ha pedido públicamente la retirada de la medalla al cantante, Levy ha respondido que la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le entregó el título de hijo adoptivo de Madrid a Pedro Almodovar en 2018 tras conocerse su vinculación con los célebres papeles de Panamá.

«¿Qué te parece que en 2008, Manuela Carmena hiciera hijo honorífico de Madrid a una persona implicada en los papeles de Panamá como Almodóvar?», ha preguntado Levy a Carmona para después cuestionarle a la diputada de Más Madrid si es «ejemplar» que el director ostente ese título. «¿Es ejemplar para tener ese título? A mí la verdad que ahí la ejemplaridad no me parece demasiado acertada».

Carmona ha respondido a Andrea Levy asegurando que, mientras que la evasión fiscal es algo «indeseable», con la violencia sexual se ha tenido que hacer un movimiento «muy diferente» para hacerle frente y que, a nivel social, la evasión fiscal y el abuso sexual «no tienen el mismo papel». Ante esta respuesta de la diputada de Más Madrid, Levy ha asegurado que esa «no era la pregunta» antes de ser cortada por Nacho Abad, presentador del programa En Boca de Todos.

Las denuncias a Julio Iglesias

Dos ex trabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas han acudido a la prensa para denunciar supuestos abusos domésticos por parte del cantante. Unas vivencias que supuestamente tuvieron lugar en el año 2021 (cuando entonces el cantante tenía 77 años), coincidiendo con la pandemia del Covid-19.

Pese a que estas ex trabajadoras del cantante han decidido romper su silencio, lo cierto es que han optado por preservar su identidad y no dar sus nombres, los medios que se han hecho eco de esta noticia han utilizado pseudónimos para relatar sus testimonios. Ante esta acusación de supuesto abuso, sorprende que, tras dejar sus servicios, no exista un movimiento policial ni judicial y se haya permitido que esto llegue tan lejos. Más aún que tampoco estas dos mujeres hayan denunciado de manera formal este presunto acoso ante los tribunales.

Por el momento, Julio Iglesias no se ha pronunciado sobre ello. Tampoco su entorno, pese a la relevancia de estos testimonios que ya han dado la vuelta al mundo.