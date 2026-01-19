ACCIDENTE DE TRENES EN CÓRDOBA

La Junta de Andalucía moviliza a 27 forenses y refuerza el juzgado encargado de la investigación

Moreno destaca la cooperación entre administraciones en la respuesta al siniestro

Juanma Moreno, en el puesto de mando avanzado habilitado en el lugar del accidente.
David García de Lomana

La Junta de Andalucía ha reforzado el dispositivo activado tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) con la incorporación de más medios humanos y materiales para la identificación de las víctimas y la investigación del siniestro.

Al equipo inicial de 16 médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, movilizados la noche del domingo, se han sumado otros 10 profesionales procedentes de Granada (3), Jaén (2), Sevilla (2) y Málaga (3), además de la coordinadora de los IML andaluces. En total, 27 forenses trabajarán por turnos en tareas de levantamiento e identificación de cadáveres, recogida de muestras y práctica de autopsias. El dispositivo cuenta también con psicólogos del IML cordobés para la atención a los afectados.

El IML de Córdoba, ubicado en la Ciudad de la Justicia, tiene capacidad ordinaria para 45 cuerpos en la cámara de grandes catástrofes, ampliada de forma excepcional hasta un máximo de 61. En este mismo enclave se ha instalado el Centro de Integración de Datos, previsto en el plan de actuación para sucesos con múltiples víctimas y coordinado por la dirección del propio instituto.

En paralelo, la Consejería de Justicia ha activado un refuerzo de personal en el Tribunal de Instancia  n.º 2 de Montoro, encargado de la investigación judicial. Se han ofertado un gestor y un auxiliar para el Registro Civil, se han autorizado horas extraordinarias y está previsto el nombramiento de un gestor y un tramitador como apoyo desde el inicio de la macrocausa.

Además, la Guardia Civil ha habilitado una sala ante mortem en la Comandancia de Córdoba, donde dos médicos forenses, junto a la Policía Judicial, recogen muestras de ADN a los familiares de las víctimas trasladados desde Adamuz a la capital.

Accidente «extraño»

El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, ha calificado de «extraño» el accidente de Adamuz, que ha causado, hasta ahora, 39 muertes.

En declaraciones a la prensa, el directivo ha subrayado que el siniestro se produjo en una recta, a velocidad moderada y con el descarrilamiento de sólo los últimos vagones, una circunstancia que considera inusual: «Es un accidente raro». Además, ha señalado que el tren, fabricado por la japonesa Hitachi y con menos de tres años de antigüedad, había superado todas las revisiones y cumplía íntegramente su plan de mantenimiento.

Bertomeu ha lamentado que descarrilase el tren justo cuando pasaba un Alvia de Renfe por la otra vía. Respecto a la investigación, ha recordado que se trata de un sector regulado y, por tanto, con trazabilidad exhaustiva de cada una de las piezas del tren.

Cooperación institucional

De otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este lunes ante el presidente del Gobierno la cooperación entre administraciones tras el accidente. «Juntos llegamos más lejos y más rápido», ha defendido en una comparecencia en Adamuz junto a Pedro Sánchez, que ha reconocido la «cooperación institucional» de la Junta de Andalucía y también de la Diputación de Córdoba y del Ayuntamiento de Adamuz.

Ambos han estado acompañados, entre otras autoridades, por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, así como por el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno.

