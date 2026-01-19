La Junta de Andalucía moviliza a 27 forenses y refuerza el juzgado encargado de la investigación

La Junta de Andalucía ha reforzado el dispositivo activado tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) con la incorporación de más medios humanos y materiales para la identificación de las víctimas y la investigación del siniestro.

Al equipo inicial de 16 médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, movilizados la noche del domingo, se han sumado otros 10 profesionales procedentes de Granada (3), Jaén (2), Sevilla (2) y Málaga (3), además de la coordinadora de los IML andaluces. En total, 27 forenses trabajarán por turnos en tareas de levantamiento e identificación de cadáveres, recogida de muestras y práctica de autopsias. El dispositivo cuenta también con psicólogos del IML cordobés para la atención a los afectados.

El IML de Córdoba, ubicado en la Ciudad de la Justicia, tiene capacidad ordinaria para 45 cuerpos en la cámara de grandes catástrofes, ampliada de forma excepcional hasta un máximo de 61. En este mismo enclave se ha instalado el Centro de Integración de Datos, previsto en el plan de actuación para sucesos con múltiples víctimas y coordinado por la dirección del propio instituto.

En paralelo, la Consejería de Justicia ha activado un refuerzo de personal en el Tribunal de Instancia n.º 2 de Montoro, encargado de la investigación judicial. Se han ofertado un gestor y un auxiliar para el Registro Civil, se han autorizado horas extraordinarias y está previsto el nombramiento de un gestor y un tramitador como apoyo desde el inicio de la macrocausa.