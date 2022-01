La juez Margarita Valcarce del Juzgado de Instrucción número 16 ha parado los pies al diputado y portavoz de Más País Íñigo Errejón que pretendía que el juicio contra él donde está acusado de delitos leves por patear a un jubilado con cáncer se celebrase a puerta cerrada y no pudiese ser grabado en televisión. Según una providencia de la magistrada dictada horas después de la información adelantada por OKDIARIO, el juicio podrá ser grabado al inicio del mismo por las televisiones en la modalidad que se conoce como «mudo», con el diputado Íñigo Errejón sentado en el banquillo de los acusados y luego podrá ser seguido por los medios de comunicación que se acrediten en directo en una sala habilitada para ellos en los Juzgados de Plaza de Castilla.

La providencia dictada por la juez responde así a una petición del organismo de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante la avalancha de medios de comunicación que se han interesado por este juicio que tendrá lugar el próximo 25 de enero de 2022 tras varias maniobras dilatorias por parte de Errejón.

Si no hay más sorpresas, y hay quien no las descarta, el diputado nacional por Más País se sentará en el banquillo de los acusados por haber presuntamente pateado a un vecino de 67 años convaleciente de una operación por cáncer en el barrio de Lavapiés en Madrid. El juicio debería ser audiencia pública porque no cumple ninguno de los requisitos que la ley prevé para celebrarlo a puerta cerrada. Sin embargo, OKDIARIO ya adelantó que Errejón quería que fuese a puerta cerrada.

La secuencia de los hechos que ha conocido este periódico es la siguiente. El pasado 17 de enero el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, obrando exactamente igual que todos sus homónimos provinciales, se puso en contacto con Margarita Valcarce, la juez que el día 25 juzgará a Errejón y la misma que ha instruido la investigación judicial contra él. El Gabinete detectó que esta vista va a propiciar interés por la importancia de la persona investigada y por la repercusión mediática de un caso contado minuto a minuto y a través de varias exclusivas por OKDIARIO.

En aras de responder al interés general y de ordenar la asistencia y el seguimiento del juicio contra Errejón, los periodistas del Gabinete le ofrecieron a la juez poder emitir la vista íntegramente en directo a través de canales abiertos de internet tal y como se viene haciendo semanalmente en juzgados de toda España donde se celebran vistas por motivos muchísimo más graves pero tal vez menos vergonzantes que patear presuntamente a un jubilado. La juez recogió la petición e hizo consultas telefónicas a las partes interesadas para conocer su opinión. La sorpresa llegó cuando la juez llamó de nuevo al Gabinete para informar negativamente sobre su petición. No permitía ni la grabación ni la retransmisión de la vista.

Sin embargo, OKDIARIO pudo saber por qué la juez se negaba, y lo hizo porque una de las partes se mostró disconforme con el ejercicio de transparencia que es grabar una vista oral. Y sí, el único que se negó fue Íñigo Errejón. Pese a lo inaudito de la respuesta los responsables de la comunicación del TSJM tenían una alternativa para su señoría: habilitar una sala en los juzgados en la que los periodistas, en respuesta a un interés general sobradamente demostrado por decenas de medios de comunicación por este asunto, pudieran ver y tomar notas del juicio. Ojo, sin poder grabar ni un segundo de lo que ocurriera en la sala. Pues esto, según ha podido saber OKDIARIO, a Errejón tampoco le valía. Deseaba un juicio a oscuras y en la intimidad.

Esta es la penúltima maniobra de Errejón para tratar de arrojar un manto de silencio sobre la causa que le persigue desde el pasado 2 de mayo de 2020 y que de no ser por OKDIARIO seguiría metida en el cajón de las informaciones silenciadas. Sólo hay que recordar que Errejón ha hablado de este asunto de manera somera y en un par de ocasiones. La primera, cuando las lesiones de la presunta víctima aún era recientes, lo hizo en el Congreso de los Diputados durante una rueda de prensa, y no por iniciativa propia. Tuvo que ser un periodista de OKDIARIO quien le preguntara por una información que era pública desde hacía días a través de este diario.

Si las intenciones de Errejón hubiesen prosperado no habríamos podido escuchar al testigo que lo vio patear a un hombre que le pidió hacerse una foto, ni tampoco sabremos qué tiene que decir el diputado de los vídeos en los que se le ve haciéndole gestos al denunciante para que vaya a por él, o qué cuentan sus acompañantes de aquella noche, que, como testigos, están obligados a decir verdad. El 25 de enero saldremos de dudas, eso si antes los abogados de Errejón no sacan otro conejo de su chistera legal, que no es descartable.