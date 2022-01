La juez que lleva nueve meses dirigiendo la investigación contra Íñigo Errejón por presuntamente patear a un vecino de Lavapiés en mayo del año pasado llevaba tiempo preguntándose por qué la Policía Nacional no respondía a la petición que les hizo el pasado mes de mayo: que la brigada de Policía Científica tratara de mejorar el único vídeo que existe de la presunta agresión. OKDIARIO ha tenido acceso a la explicación policial y a lo qué está ocurriendo ahora mismo con la prueba clave del caso: los agentes aseguran no haber recibido ninguna notificación hasta el pasado 16 de diciembre, pero ahora que lo saben han remitido una copia del vídeo a la élite tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía, la Comisaría General de Policía Científica.

Más vale tarde que nunca. Todo estaba listo para celebrar el juicio contra el diputado de Más País, Íñigo Errejón, por un presunto delito de maltrato el próximo 25 de enero, dentro de apenas dos semanas. Todo,, menos un indicio que puede resultar clave para condenar, o no, a Errejón por haber pateado en el vientre a un hombre en la madrugada del 2 de mayo del año pasado en el madrileño barrio de Lavapiés. Los testimonios de la víctima y de los testigos, los informes médicos y los policiales, hasta la conformidad de Errejón para ser juzgado por la misma mujer que ha instruido la causa. Todo listo menos lo que seguramente puede ser lo más importante en esta causa: las imágenes de una cámara de vigilancia de la Policía Municipal de Madrid.

Los policías de la Comisaría de Centro de la Policía Nacional que recogieron la denuncia del vecino de 67 años presuntamente golpeado por el diputado Errejón se patearon Lavapiés buscando indicios y testigos de lo que el hombre relataba y a través de las cámaras municipales pudieron, para empezar, situar a Errejón en el lugar y hora exactos de la presunta agresión, pero había más. Una de esas cámaras enfocaba al lugar del encontronazo, pero estaba muy lejos.

La imagen, revelada en exclusiva por OKDIARIO, fue revisada por la juez del caso y ésta decidió en junio, un mes después de la denuncia, que la Brigada de Policía Científica tratara de mejorar la imagen y en caso de no conseguirlo que informara de los motivos para buscar alternativas.

Meses sin respuesta

Pasaron los días y luego las semanas, los juzgados cerraron en verano, llegaron septiembre, octubre y noviembre y ni rastro de la Policía Científica. No había más que instruir y ese informe era crucial porque no sólo consistía en saber si podía verse algo más que un gesto brusco compatible con la patada de Errejón descrita por su víctima, sino que si no se podía mejorar había margen para buscar alternativas. El 16 de diciembre la juez mandó un nuevo oficio a los investigadores. Y nada. Silencio.

Las cosas han cambiado esta misma semana, coincidiendo además con la novedad revelada por OKDIARIO: sin la prueba del vídeo la acusación contra Errejón se plantaba y estaba dispuesta a pedir la suspensión del juicio hasta que la Policía se pronunciara. Y eso acaba de suceder. En una providencia firmada el martes 11 de enero la juez informa de que ha contactado con la Sección de Tecnología de la Imagen de Policía Nacional en Madrid y que estos, sorprendentemente, aseguran no haber recibido ningún comunicado del juzgado para mejorar el famoso vídeo. Es imposible saber cómo ha podido ocurrir algo así y de hecho el abogado que representa a la presunta víctima de Errejón, Carlos del Arco, se limita a mostrar su perplejidad con la respuesta policial.

Pero lo importante es que existe margen de maniobra, ya que lo que ha podido saber OKDIARIO de fuentes policiales es que el vídeo ya no está en la brigada provincial de Madrid, sino que ha sido enviado urgentemente a la Comisaría General de Policía Científica, la élite tecnológica policial, quienes cuentan con todos los medios imaginables para tratar una imagen cuya calidad, por otra parte, no hace que nadie relacionado con el caso albergue grandes esperanzas sobre su mejora.

El equipo central de Tecnología de la Imagen de la Policía Nacional ya está trabajando en el archivo. Otras imágenes de referencia de la misma noche serán utilizadas para tratar de colocar en la escena a mejorar a los protagonistas de esta historia. Estos policías especializados son los que entregarán al juzgado un vídeo mejorado o no cuya imagen sea compatible con la presunta patada por la que Errejón debería ser juzgado el próximo día 25 de enero.