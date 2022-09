Irene Montero ha gastado 434.576 € en 23 carteles: de la gordofobia al ‘todos, todas y todes’

El Ministerio de Igualdad quiere resolver los problemas que considera que existen en España a golpe de cartel. El departamento de Irene Montero, según los datos que ofrece su equipo a OKDIARIO, ya ha gastado 434.576 euros en el diseño e impresión de ilustraciones para diversas campañas. Algunas iniciativas pagadas con dinero público pasan por la lucha contra una supuesta fobia a las personas con sobre peso en las playas españolas o a las personas que dicen no ser ni hombres ni mujeres ni trans, las «personas no binaries (sic.)».

En un documento firmado por el subsecretario de Igualdad se desglosan todas los carteles que se han elaborado desde el ministerio esta legislatura, en 2021. Se trata de casi 25 contratos menores a ilustradores de confianza, algunos de ellos ligados directamente a Podemos.

Es el caso de 15.000 euros por el diseño del cartel del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se encargó a Clara León Huete, una ilustradora que ya había realizado trabajos para Podemos y su fundación. Esta contratación partió de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, organismo que dirige Victoria Rosell. La dibujante previamente ilustró una campaña de la formación morada lanzada en noviembre de 2015 y titulada Volver para votar. Con ella, la formación de Pablo Iglesias e Irene Montero quiso «dar visibilidad a la problemática del voto rogado».

Otro encargo directo a una persona afín fue el dibujo por el Día del Trabajo. El equipo de Irene Montero adjudicó un contrato menor por 5.000 euros a una ilustradora que ha participado en campañas de Podemos y que publicitó abiertamente su animadversión hacia Vox. La ilustradora fue Carla Berrocal, popular en las redes sociales por decir que se arrepentía de dedicar uno de sus libros a Rubén Manso, diputado de Vox en el Congreso. «No sabía que la dedicatoria era para un diputado de Vox. Si lo llego a saber de antemano, te aseguro que no lo habría hecho, sobre todo por vuestros ataques continuados a la comunidad LGBTI a la que pertenezco», escribió. La artista también participó en la última fiesta de la primavera de Podemos.

Otros carteles que se han sufragado con los presupuestos de Igualdad pasan por temas como la diversidad sexual. Entre otros, se han usado lemas como «Orgullo de todos, todas, todes» (4.122 euros), «Orgullo de país» (4.999 euros), «Crecer con Orgullo» (4.900 euros) o «Diferentes es iguales» (83.490 euros).

También se impulsó el polémico cartel de «El verano también es nuestro» para luchar contra la gordofobia en las playas. No obstante, tras la polémica que estalló al comprobarse que la ilustradora había usado sin permiso fotos de mujeres de Internet, no se ha hecho el pago aún. «Atendiendo a la verificación que está realizando el Instituto de las Mujeres sobre la correcta ejecución del encargo referido, no se ha procedido a la autorización de pagos relacionados con dicho encargo».

Sobre este cartel, la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, traslada: «En cuanto a la relación de denuncias recibidas en el Ministerio por esa campaña con fotografías de Internet y a las actuaciones emprendidas para resarcir las molestias causadas, así como si se va a pagar a las modelos y a los fotógrafos afectados, hasta la fecha no se ha recibido formalmente ningún tipo de denuncia en relación con el uso de las imágenes que aparecen en el cartel ni con la falta de autorización de las mismas, ni se ha procedido a abonar ninguna indemnización».

Completan los 434.576 euros gastados en carteles, entre otras, campañas como «Día Internacional para la Erradicación de la violencia contra las mujeres», «Buenos tratos», «016-Violencia Sexual», «Sensibilización y concienciación social contra las distintas formas de violencia contra las mujeres», «Festival #SíesSífest», «Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial» y «Aproximación a la población africana y afrodescendiente en España».

También se han impreso carteles con motivos como el «Día Internacional de las Mujeres de 2021», el «Día Global de Acción para el Acceso al Aborto Seguro y Legal», «El voto femenino en España», el «Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo 2021, Por ser mujeres», «Siempre adelante. Mujeres deportistas», «Sé mi cómplice. Stop trata», «Hola, tú a mí no me conoces. Un diccionario visual sobre las mujeres del siglo XXI», «No. Las mujeres no estamos en venta. Historia de una lucha. Amelia», «Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo 2022, In Spain we call it igualdad» y «Ciencia, tenemos que hablar. Hace tiempo que hemos perdido la química».