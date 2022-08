El Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero se encuentra en plena campaña del «Verano del consentimiento» o del «Sí es sí fest», en alusión a la ley que promueve la ministra para la «garantía de libertad sexual», conocida como ley del ‘sólo sí es sí’.

Este miércoles, el Ministerio ha publicado una serie de «recursos contra la violencia machista» con el siguiente mensaje: «Si tu vida sexual fuera un concierto, seríamos tus mejores fans. Sube al escenario sin miedo: no estás sola».

«Estamos aquí para aplaudirte, pero también para acompañarte y cuidarte», añade este mensaje difundido por el Ministerio de Montero en las redes sociales.

🌟 Si tu vida sexual fuera un concierto, seríamos tus mejores fans. Sube al escenario sin miedo: no estás sola. ✅ Estamos aquí para aplaudirte, pero también para acompañarte y cuidarte: ☎️ Teléfono: 016

📲 WhatsApp: 600 000 016

🚨 Emergencias: 112#SoloSíesSí #SíesSíFest pic.twitter.com/SmZYUVGV17 — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) August 3, 2022

En esta campaña de Irene Montero aparecen otros lemas como «no estás sola», «sólo quiero pasármelo bien y que me dejen en paz», «compártelo con tus friends», o «guárdatelo para que no te líen».

La campaña ha recibido comentarios críticos por la banalidad con la que enfoca la problemática de las relaciones sexuales y el «consentimiento».

«Como una puerta»

El Ministerio de Igualdad -en el centro de la polémica por utilizar fotos sin permiso para un cartel- ha lanzado también esta semana una campaña en la que se anima a vestirse y a maquillarse «como una puerta» y a salir de fiesta «con una tribu de amigas».

Así, Irene Montero ofrece una lista de «todo lo que necesitas para disfrutar y celebrar la fiesta del consentimiento». «Este verano, la única estrella de tu vida sexual eres TÚ. ¡Que no se te olvide!», afirma el Ministerio en las redes sociales.

👀 ¿Has revisado ya que llevas todo lo que necesitas para disfrutar y celebrar la fiesta del consentimiento? 🌴 Este verano, la única estrella de tu vida sexual eres TÚ. ¡Que no se te olvide! 🌟#SoloSíesSí #SíesSíFest pic.twitter.com/nFuxlZKzN1 — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) August 2, 2022

Un ‘sí’ entusiasta

La campaña lanzada por el ministerio podemita sigue recibiendo críticas no sólo por los mensajes que intenta que calen en las mujeres de este país, sino que van al fondo de la cuestión: cambiar el tipo de relaciones sexuales entre hombres y mujeres.

Este martes, OKDIARIO daba cuenta de una nueva ocurrencia de Montero y sus asesoras: que el ‘sí’ a una relación sexual debe ser «entusiasta» y si no lo es, entonces es acoso.

La imagen explica que «el consentimiento es tu arma para conquistar la sexualidad plena y libre» y agrega que «se produce cuando todas las personas que participan en una relación sexual dicen sí de forma entusiasta, libre, informada y (por supuesto) reversible».

De acuerdo con la autora feminista Eugenia Andino, el concepto de «consentimiento entusiasta» viene de la traducción de enthusiastic consent, un término promulgado por activistas por la libertad sexual y contra la violación.

Además, la campaña profundiza en que «cualquier relación sexual sin el consentimiento de todas las personas implicadas se considera una agresión sexual». «Todo lo que no es un SÍ libre y entusiasta es NO. Y si no se respeta esta regla básica, es una agresión sexual», específica.