Irene Montero exige que el 'sí' antes de tener sexo sea "entusiasta"

El Ministerio de Igualdad, comandado por la podemita Irene Montero, continúa con acciones en su campaña del «Verano del consentimiento». La última, un cartel en el que promulga que el «sí» antes de mantener una relación sexual debe ser «entusiasta».

En concreto, la imagen explica que «el consentimiento es tu arma para conquistar la sexualidad plena y libre» y agrega que «se produce cuando todas las personas que participan en una relación sexual dicen sí de forma entusiasta, libre, informada y (por supuesto) reversible».

✌️🏾Lo que debes saber sobre el consentimiento⤵️ 🟠 Y, recuerda: si no hay consentimiento, es una agresión sexual.#SoloSíesSí #SíesSíFest pic.twitter.com/9YJI8GKb0d — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) August 1, 2022

De acuerdo con la autora feminista Eugenia Andino, el concepto de «consentimiento entusiasta» viene de la traducción de enthusiastic consent, un término promulgado por activistas por la libertad sexual y contra la violación.

Además, la campaña profundiza en que «cualquier relación sexual sin el consentimiento de todas las personas implicadas se considera una agresión sexual».

«Todo lo que no es un SÍ libre y entusiasta es NO. Y si no se respeta esta regla básica, es una agresión sexual», específica.

Ésta es fácil ✅ ✏️ Todo lo que no es un SÍ libre y entusiasta es NO. Y si no se respeta esta regla básica, es una agresión sexual.#SoloSíesSí #SíesSíFest pic.twitter.com/M9dcrGrgQf — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) August 1, 2022

Así, la campaña del Ministerio de Igualdad pone el foco en la importancia de dar consentimiento «entusiasta». Para Montero, «la cultura del consentimiento» es «el cambio de disco que necesitamos para vivir una sexualidad libre y sin miedo: es nuestro derecho».

🟠Normalizar que las mujeres tengamos que protegernos («no vuelvas a casa sola») es normalizar la violencia sexual. 💜 La ‘cultura del consentimiento’ es el cambio de disco que necesitamos para vivir una sexualidad libre y sin miedo: es nuestro derecho.#SoloSíesSí #SíesSíFest pic.twitter.com/tNVJ2WtADk — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) August 1, 2022

Además, en el marco de esta campaña, la ministra ‘autoriza’ a las mujeres a llevar el escote que quieran, el largo de la falda que les venga en gana o se maquillen como gusten durante este verano.

«¿Has revisado ya que llevas todo lo que necesitas para celebrar la fiesta del consentimiento?», arranca esta campaña que, a continuación, desglosa una «checklist» (lista de comprobación) en la que hace un recuento de lo que deben llevar las mujeres a esta «fiesta».

«Ropa que me encante. El largo de la falda y la altura del escote son opcionales y los elijo yo»; «maquillaje para pintarme como una puerta (¡o no!). Mi cara, mis decisiones»; «un par de labios para decir sí a quien yo quiera y cuando yo quiera. Mi vida sexual es mía y de nadie más», son sólo algunos de los ‘permisos’ que concede la ministra podemita para ir a su «verano del consentimiento».

Asesores

Irene Montero cuenta con 16 asesores para ‘ayudarla’ en sus tareas al frente del Ministerio de Igualdad. Esa cifra supera a la de 15 ministerios, algunos de ellos de tanto calado e importancia como Defensa, Justicia o Interior.

Según este registro, el personal eventual del Gobierno socialcomunista lo integran 803 asistentes, 39 más que hace seis meses. Una cifra récord, nunca vista en democracia, y con la inflación en récord. De ellos, 383 corresponden al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños y que se encarga de los asuntos más vinculados al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Este departamento ha incorporado a 22 asesores más desde el año pasado, con los españoles sufriendo ya el impacto de la crisis económica. Le sigue Política Territorial, con 141.

Así, Igualdad sólo se ve superado en asesores por el Ministerio de Asuntos Económicos (17); Derechos Sociales y Agenda 2030, en manos de Ione Belarra (22) y Trabajo, en manos de Yolanda Díaz (21), además de los mencionados Presidencia y Política Territorial. Iguala a Transportes, también con 16.