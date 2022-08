La mujer con una prótesis pero que aparece con las dos extremidades inferiores en el polémico cartel de Igualdad se viene abajo. Ha compartido este martes una publicación en sus redes sociales en el que desvela que ha vuelto a sufrir ansiedad por la controversia provocada por el cartel por el que pagó el departamento de Irene Montero. «Desde que descubrí el viernes pasado lo que se hizo con mi imagen, mi confianza está en su punto más bajo y la ansiedad en el más alto», indica.

Esta modelo, Sian Lord, que protagonizaba charlas motivacionales explicando su historia de superación, se ha derrumbado tras verse envuelta en la polvareda. Da a entender que se va a tomar un tiempo para intentar volver con más fuerza. «Llegaré [a mi nivel de confianza anterior], sólo necesito tiempo, igual que antes», apunta esta joven, a la que le han pintado una pierna que perdió tras un golpe de un taxi en Nueva York. En el cartel de Igualdad, de casi 5.000 euros de coste, también aparece con vello en las piernas y en las axilas, que ella no tenía en origen.

«La imagen [en la piscina] ya no me representa pasando un buen rato con mis amigos… ¡Ahora esta imagen me hace sentir extremadamente triste!», empieza su texto. «Mis tácticas habituales de automotivación me fallaron y ahora estoy en un lugar extraño», lamenta Sian Lord.

«Han surgido tantos sentimientos del pasado que pensé que los había enterrado y siento que tengo que aceptarme a mí misma desde cero nuevamente. ¡Mi pierna no es nada de lo que avergonzarse! Es un producto de fuerza, resiliencia e independencia», apunta.

Tras estas declaraciones, sus seguidores se han volcado en animar a la afectada. Uno de las muestras de apoyo más especiales ha sido el de Nyome Nicholas-Williams, otra de las víctimas de los robos de la artista contratada por el Ministerio de Igualdad para el cartel en la playa. «Estamos aquí para ti», ha trasladado.

Apoyos

«Sian, eres increíble. Eres hermosa. Sinceramente, no puedo creer que esto haya sucedido. Lo siento mucho. No puedo imaginar el dolor que esta situación debe haber causado. Tienes todo mi apoyo, preciosa», le ha escrito otra mujer que acumula decenas de miles de seguidores mostrando su día a día con una discapacidad, en ese caso, usa en su día a día una silla de ruedas.

«¡Tienes todo el derecho de sentir todo eso y más! Estoy absolutamente devastada por ti, pero una cosa está clara y es que se han metido con la mujer equivocada porque sé que volverás más fuerte. Tómese tu tiempo y recuerda que tienes absolutamente todo nuestro apoyo», le indica otra influencer llamada Amy Marren.

«Es realmente horrible cómo han robado tu imagen y la arrogancia que conlleva su explotación. Es una lucha que no deberías tener que hacer al asumir tanto trauma y ansiedad, que se suma a lo que has experimentado y experimentas a diario. Eres fuerte, resistente y hermosa, así que tómate más tiempo para sanar y no dejes que intenten robar tu alegría e independencia. Te enviamos mucho amor», le escribe otra seguidora.