La chapuza del cartel del Ministerio de Igualdad que buscaba fomentar «un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos» es toda una obra de arte del despilfarro, el amiguismo y la falta de escrúpulos. La agencia de diseño admite que robó las imágenes de las modelos y que cobró 4.490 euros. El ridículo de Irene Montero es clamoroso, al igual que su silencio. La agencia ha cerrado su web tras el escándalo.

Despilfarro porque el estudio catalán de ilustración al que se encargó el cartel, Arte Mapache, ha admitido que cobró por 4.490 euros por un trabajo que, según fuentes del sector, no cuesta más que entre 50 y 200 euros. Amiguismo porque también sabemos que la campaña total, presupuestada 84.500 euros, ha sido adjudicada a la empresa The Tab Gang, uno de cuyos socios es Javier Moya, ex periodista de El País.

Y falta de escrúpulos porque pese a contar con un abultado presupuestado se decidió robar las imágenes (Arte Mapache ha dicho que se «inspiró en ellas…») a dos famosas modelos curvys -Nyome Nicholas y Raissa Galvão- y a una coach motivacional llamada Sian Green-Lord a la que se le borró su pierna amputada para dibujarle otra y con vello. También se utilizó una tipografía sin licencia.

«No sé ni cómo explicar la cantidad de rabia que siento ahora mismo. Uno de mis amigos me acaba de informar de que el Gobierno español ha utilizado mi cuerpo, pero ha eliminado mi pierna protésica. Una cosa es usar mi imagen sin mi permiso, pero otra es editar mi cuerpo», señaló Sian Green-Lord en estado de shock.

La modelo británica Nyome Nicholas también denunció la chapuza en las redes culpando nada menos que al «Gobierno español»: «Mi imagen está siendo utilizada por el Gobierno español en una campaña, ¡pero no me han avisado o preguntado para utilizarla», expresó. «Podrían al menos etiquetarme», lamentó. Ahora ya saben cómo se las gasta Montero a la hora de defender sus derechos.

Arte Mapache admite el daño causado, asume sus errores y ha dicho que resarcirá a las partes afectadas: «Considerado que la mejor forma de paliar los daños que se hayan podido derivar de mi conducta es repartir los beneficios que se derivan de este trabajo a partes iguales».