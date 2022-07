La chapuza del verano: una modelo coja denuncia que Montero le dibujó una pierna para ocultar su prótesis

La estrambótica campaña institucional que ha lanzado esta semana el Ministerio de Igualdad de Irene Montero con la imagen de varias chicas en una playa no deja de ofrecer nuevas vueltas de tuerca ante la tremenda chapuza perpetrada a costa del erario público. El último giro de guion lo ha ofrecido otra de las supuestas modelos que aparecen en esa imagen, y a la que, por supuesto, tampoco se pidió permiso para aparecer en esta campaña. La sorpresa que tenía reservada este nuevo capítulo es de órdago: se trata de una modelo que utiliza una prótesis que ha desaparecido en el cartel de Igualdad. Ha sido borrada.

Literalmente, el Ministerio de Irene Montero dibujó una pierna de verdad para que esta modelo con prótesis tuviera sus dos extremidades. Y eso que se supone que esta campaña proclamaba que «todos los cuerpos están bien» y «son válidos». Ahora queda claro que esa aseveración tenía un límite: las personas con una sola pierna y que necesitan usar una prótesis ya son demasiado y no pueden aparecer en una imagen así, de modo que es necesario dibujar una pierna encima para dulcificar esa realidad.

Esta ya tristemente célebre campaña lanzada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero fue defendida por su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, quien salió hace dos días a justificar que «claro que [las gordas] vamos a la playa, pero asumiendo odio por enseñar un cuerpo que no es normativo». Se trata de la misma dirigente que en 2016 fue denunciada por llamar «puta coja» a la que entonces era la líder de Podemos en Galicia, Carmen Santos, que tiene la movilidad reducida. Ahora, su departamento demuestra que una prótesis queda fuera de lo que merece entrar dentro de lo inclusivo.

«No puedo explicar cómo me siento»

La propia modelo, una británica cuyo nombre artístico es Siânlord, ha denunciado la desagradable sorpresa que se ha llevado al ver cómo no solo se toma prestada su imagen sin pedir permiso ni, por supuesto, pagar por los derechos de la misma como corresponde, sino que, además, de borra su prótesis como si fuera algo de lo que avergonzarse. En una campaña del autodenominado Ministerio de Igualdad por la inclusión, recordemos.

La modelo británica ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que, tras lamentar que «no puedo ni explicar el enfado que siento ahora mismo», explica que «una amiga me ha pasado un vídeo del Gobierno de España en el que se usa mi imagen en una campaña en positivo sobre el cuerpo pero en la que se ha editado mi pierna protésica. Estoy literalmente temblando y no sé ni por donde empezar a explicar cómo me hace sentir esto».

Subraya que «una cosa es usar mi imagen sin permiso, pero ya otra cosa es editar mi cuerpo, con mi pierna protésica… No sé qué decir, pero es que está más allá de lo erróneo».

El cartel de marras difundido por el Ministerio de Igualdad se está convirtiendo en un auténtico tiro en el pie para el departamento de Irene Montero a tenor de las chapuzas que están saliendo a la luz, más allá de la dudosa utilidad del mismo. El dinero público utilizado para su creación no incluyó partida alguna para preocuparse por los derechos de imagen de las modelos a utilizar, de modo que el modus operandi ha sido el de robar imágenes extraídas de la red. La británica Siânlord es ya la segunda modelo en denunciar no haber sido siquiera informada sobre el uso de su imagen: ya lo hizo este jueves la modelo Nyome Nicholas-Williams a través de las redes, lamentando, al mismo tiempo, la «mala ejecución» de este cartel.