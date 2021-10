Ángela Rodríguez, alias Pam, es la nueva secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género en sustitución de Noelia Vera, que ayer dimitió del cargo por razones personales. Se define a sí misma como «feminista». Sin embargo, fue denunciada en 2016 por llamar «puta coja» a la entonces líder de Podemos en Galicia, Carmen Santos, que tiene movilidad reducida.

Fue tras protagonizar una ponencia ese mismo año sobre sobre Igualdad de género a la que asistieron varios miembros de la formación morada, entre ellos Carmen Santos. Lo hizo en el grupo de chat de la secretaría de Organización e Igualdad de la formación morada en Galicia y al que tuvo acceso OKDIARIO. En este chat llamó «puta coja» horas después de impartir la ponencia sobre «feminismo e igualdad».

«Entró Carmen Santos, y 4 señores empezaron a interrumpir diciendo cosas estúpidas ofensivas y de una forma bastante violenta», escribió Ángela Rodríguez Pam en este chat. Rodríguez no pudo disimular su indignación y señaló: «Que en un taller de dinámicas de participación mixta nos interrumpan de esa manera tan maleducada y agresiva, nos deslegitima por completo. No se lo hubiesen hecho a un hombre».

Añadió que se sintió «ya no atacada, sino humillada, en plan no vuelvo a coger un micro en una buena temporada, como si todo lo que estuviésemos diciendo fuesen chorradas y no tuviésemos ni idea de feminismos, ni de nada en general». Finalmente, la entonces secretaria de Organización e Igualdad del partido en Galicia demostró su talante y su lucha contra la desigualdad y el machismo con la siguiente afirmación: «Preguntas desafiantes a pillar sin tener el turno, no sé un ambiente asquerosos, y la puta coja al fondo (Carmen Santos)».

Ángela Rodríguez fue denunciada por FAMMA (Federación de Asociaciones de personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid). También ante la Comisión de Derechos y Garantías estatal de Podemos, que afirmó que debía ser «inhabilitada de forma inmediata».

«Gracias Irene Montero»

Ahora Pam es la nueva nueva secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género en sustitución de Noelia Vera. También es secretaria de Derechos LGTBI en Podemos. En redes sociales afirmó que asumirá su nuevo cargo «con el mayor de los compromisos, toda la fuerza e ilusión. «Gracias Irene Montero por la confianza. La lucha es por la vida, por los derechos de todas, todos y todes», apostilló.