Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, ha anunciado este jueves la dimisión de su cargo por razones personales.

«Quiero contaros que, tras darle muchísimas vueltas y meditarlo en profundidad, he tomado una decisión muy difícil para mí: dejar la política institucional poniendo al servicio de Podemos los cargos públicos y en la dirección que ocupo», ha avanzado en su perfil en las redes sociales.

Vera, que también es diputada, fue nombrada en su cargo al constituirse el Gobierno socialcomunista, en enero de 2020.

«Ha sido una decisión personal y complicada, porque después de siete años en ésta la que considero mi casa, no quiero defraudar a tantas compañeras/os que me dieron las responsabilidades que con honor he ostentado», ha apuntado.

Vera no ha desvelado con exactitud las razones de su marcha, aunque sí ha destacado que «cuando el cuerpo avisa, hay que saber parar».

«Creo que en política lo más valioso es ser honesta y decir la verdad; y la verdad es que cuando el cuerpo avisa hay que saber parar, tomar aire y emprender otros caminos», cuenta en su perfil social. Su cargo en el Gobierno lo ocupará Ángela Rodríguez ‘Pam’, hasta ahora asesora del Ministerio de Igualdad.

Vera, como publicó OKDIARIO, adquirió recientemente un chalet con piscina y parcela de 2.759 metros cuadrados en Fresnedillas de la Oliva (Madrid). Además, quintuplicó su sueldo y su patrimonio en apenas cinco años.

Licenciada en Periodismo y ex presentadora de La Tuerka, el programa de tertulia política que impulsó Pablo Iglesias, se convirtió en diputada por Cádiz en las elecciones generales de diciembre de 2015. Previamente, enrolada en Podemos, fue directora de Contenido del entonces secretario general de los morados. Vera concurrió como número tres de la candidatura de Ione Belarra a las primarias de Podemos.

Según publicó este periódico, el enriquecimiento de Vera lo prueban los alrededor de 250.000 euros que tendría ahora de patrimonio bruto (sin restar el pasivo), cinco veces más que el que poseía en 2015. Se incluye aquí la mitad de la tasación de 2005 que consta en el Registro de la Propiedad (a falta del valor catastral, una cifra de acceso restringido por protección de datos), 21.400 euros en dos cuentas bancarias y los casi 49.000 de sus propiedades en herencia (sexta parte indivisa), cuatro inmuebles en Cádiz y una parcela en Murcia.

El inmueble adquirido por Vera -al 50%-fue tasado en 2005 en 378.939,39 euros. La vivienda cuenta con una parcela con una «zona deportiva» con pista de tenis y de frontón.