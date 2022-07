Nueva campaña institucional del Ministerio de Igualdad y nueva polémica en redes sociales. El departamento liderado por Irene Montero proclama que «todos los cuerpos están bien» y «son válidos» a la hora de ir a la playa junto con imágenes de mujeres gordas. De forma inmediata se ha convertido en tendencia el mensaje «Gracias, Irene».

«¡Qué bien! Hasta hoy las mujeres no podíamos ir a la playa. Una conquista del Ministerio. Gracias, Irene», es uno de los mensajes más repetidos. Este mensaje del Gobierno de España entra en contradicción con los planes para combatir la obesidad. También el programa electoral de Podemos recogía medidas educativas para luchar contra los kilos de más que provocan graves problemas de salud.

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha salido al paso con el mensaje: «Señores diciendo que las gordas ya podíamos ir a la playa sin permiso de Igualdad. Claro que vamos, pero asumiendo odio por enseñar un cuerpo que no es normativo. Lo que reivindicamos es que todos los cuerpos están bien, también el tuyo, Manolo, que no es precisamente el más bello». La ministra ha expresado, por su parte: «Todos los cuerpos son válidos y tenemos derecho a disfrutar de la vida como somos, sin culpa ni vergüenza. ¡El verano es para todas!».

«El verano también es nuestro. Disfrútalo como, dónde y con quién tú quieras. Hoy brindamos por un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos», subrayan desde Igualdad. Lo acompañan con una ilustración de una artista que hace apología de la obesidad con fotografías que generan un gran impacto. Se definen por hacer «activismo gordo».

Otra de las ilustraciones de Arte Mapache.

Obesidad

Sin embargo, las explicaciones de Igualdad no han calmado las aguas. «Gracias Irene por permitir que las gorditas puedan ir a la playa. Sólo queda que puedan pagar la gasolina del viaje, el apartamento y la comida», ha afeado un tuitero muy popular.

«Gracias, Irene Montero. Antes del cartel, había una báscula en la puerta de la playa, y sólo dejaban entrar a las modelos. Gracias a esto, han quitado las básculas y podemos entrar todas. ¡Qué bien gastado el dinero de mis impuestos!», afea una joven economista en redes sociales.

«Fastidiaros, modelos de Victoria’s Secret, ya no estaréis solas en las playas. Gracias, Irene, por tu aportación a la sociedad», agrega otro. «El ‘NiNisterio’ de Igualdad quita las restricciones en las playas de España para que las gordas puedan entrar. Antes habían seguratas que les cerraban el paso. Los hombres gordos, como un servidor, hemos podido entrar siempre gracias al heteropatriarcado. Gracias, Irene», ironiza otro internauta llamado Raúl.

«Estaba a punto de echar de la playa a una tía con el pelo de colores, pero he visto este tuit y he recapacitado. Gracias, Irene, no sé qué haríamos sin ti. Me encanta que se gaste el dinero público en estas cosas», comenta con sorna otro habitual de las redes. «El primer año que las gordas pueden ir a la playa gracias al ministerio de igual da (sic.). Gracias, Irene Montero», apostilla otro.