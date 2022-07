Cartel Igualdad: otra modelo denuncia que robaron su imagen y manipularon sus senos

El escándalo del cartel chapuza crece como una bola de nieve en pleno verano. Ahora es la modelo Juliet FitzPatrick, con doble mastectomía, y la fotógrafa Ami Barwell, quienes se han sumado a las críticas al Ministerio de Igualdad de Irene Montero por usar sus imágenes sin permiso en la campaña «El verano también es nuestro». FitzPatrick es la mujer que aparece sonriente con un solo seno cuando en realidad ha perdido los dos.

Es una caso similar a la modelo Sian Green-Lord, amputada de una pierna, a quien no sólo le robaron su imagen sino que le dibujaron otra para esconder su prótesis. Resulta patético que un ministerio que pregona la igualdad manipule con tanta desvergüenza a mujeres de las que presume incorporar en los espacios públicos.

FitzPatrick ha alegado en respuesta a una publicación del Instituto de las Mujeres que su cara ha sido utilizada y superpuesta en un cuerpo de una mujer con un solo seno. La modelo ha añadido que ella no tiene senos y que «no está feliz» si su cara «se ha puesto en un cuerpo con uno, además de furiosa si la imagen ha sido utilizada sin consentimiento». Además, solicita al órgano dependiente de Igualdad que explique qué imágenes han sido utilizadas para la campaña.

The ‘artist’ @ArteMapacheArt is an absolute disgrace, who has now conveniently retreated from social media… And the (ironic!) Minister of Equality @IreneMontero doesn’t seem to know what Model Release Forms are. Utterly disgusting.

