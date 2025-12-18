Imputan al alcalde de Jérica por agresión sexual a dos menores

El alcalde de Jérica, Jorge Peiró, ha sido imputado por dos delitos de agresión sexual contra dos menores de edad. La causa está abierta desde hace meses por la titular del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Segorbe, quien ha impuesto al primer edil medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto a los dos denunciantes, medidas que continúan vigentes en la actualidad.

Ahora bien, la gravedad de los hechos investigados, que afectan a dos menores de edad, no ha impedido que Peiró continúe al frente del Ayuntamiento de este municipio castellonense de 1.700 habitantes.

Peiró dirige el municipio montañoso de la comarca del Alto Palancia, en el interior de Castellón, desde 2019. Durante todos estos meses, la causa judicial ha permanecido prácticamente en el anonimato, sin que la ciudadanía del municipio ni la opinión pública valenciana tuvieran conocimiento de la situación.