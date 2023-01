El ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, usa a OKDIARIO para arremeter contra la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, después de que criticara la ley del sólo sí es sí, impulsada por la ministra Irene Montero, tras provocar casi 200 rebajas de condena de agresores sexuales. «Si la cloaca más repugnante te aplaude, quizá la soberbia es la tuya», ha señalado Iglesias.

OKDIARIO recogió este miércoles la entrevista de Carmena en el diario El País acusando a Irene Montero de «soberbia infantil» por no querer modificar la chapuza de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. «Evidentemente no es culpa de los jueces. Si hay una ley posterior que favorece al condenado hay que aplicarla. Eso es incuestionable. Es una pena que esto se haya abordado con tan poca inteligencia», afirmó la ex alcaldesa de la capital.

Si la cloaca más repugnante te aplaude, quizá la soberbia es la tuya pic.twitter.com/DaUwQ3Mt6W — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 19, 2023

«Hacer una ley no es fácil y la prueba es que el BOE está lleno de rectificaciones. Si produce un efecto que no querías, se modifica. Pero aquí ha habido una actitud de soberbia infantil y no se puede tocar», apostilló Carmena.

Pablo Iglesias ha salido en defensa de Irene Montero para arremeter contra Manuela Carmena. Para ello, ha utilizado una imagen de la noticia que publicó OKDIARIO sobre las declaraciones de la ex alcaldesa de Madrid. Lo ha hecho con un mensaje en las redes sociales y bajo el siguiente mensaje: «Si la cloaca más repugnante te aplaude, quizá la soberbia es la tuya».

«Protege a las mujeres»

Por su parte, la actual líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, no quiso atacar a Carmena por sus declaraciones, pero sí que defendió la ley del sólo sí es sí porque, a su juicio, «es una ley que por primera vez en España protege a todas las mujeres».

«La verdad que nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley del sólo sí es sí. A mí es algo que me preocupa, e insisto, esta es una ley que por primera vez en España protege a todas las mujeres, protege la libertad sexual de todas las mujeres y les permite, sin la necesidad de presentar una denuncia, recibir asesoramiento social, psicológico y también legal. Por tanto, pleno respaldo a la ley», afirmó Belarra a los medios antes de su llegada al acto de presentación del Informe de Progreso 2022 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de 2023.

Ninguna autocrítica

La ley del sólo sí es sí ha rebajado casi 200 condenas de agresores sexuales y 19 excarcelaciones, hasta el momento. Uno de estos violadores excarcelados ha amenazado a su víctima: «Te voy a cortar el cuello». Ante esta amenaza, la víctima ha tenido que huir de su pueblo en la provincia de Zamora lo más rápido que ha podido. El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha establecido un dispositivo de vigilancia en su domicilio.

A pesar de estos datos nefastos, en Podemos y en el Ministerio de Igualdad no se han hecho ninguna autocrítica. Montero y el resto de dirigentes podemitas culpa a los jueces por estas rebajas de condena. La respuesta que se ha tomado desde el Ministerio de Irene Montero ha sido la de ofrecer pulseras telemáticas a las mujeres afectadas por la salida de prisión de sus agresores sexuales.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha dado de instrucción de que se atiendan de urgencia, en un plazo de 24 horas, las peticiones judiciales de instalación de dispositivos de protección para las mujeres afectadas por chapuza de la Ley Montero.

Así lo aseguró la propia delegada, Victoria Rosell, en un acto para presentar la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025, un plan que hizo público en pleno repunte de asesinatos y mientras las rebajas de penas no dejan de aumentar.