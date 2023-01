Marlaska pone protección a la mujer amenazada por su violador excarcelado tras la información de OKDIARIO. Después de que este medio revelara la lucha de la abogada de la víctima por conseguir protección para la mujer, el Ministerio de Interior alertó a los agentes para que establecieran un dispositivo de vigilancia en su domicilio.

Hace unas horas que Rosa (nombre figurado) cuenta con un vehículo policial en la puerta del domicilio de la localidad a la que se ha visto obligada a huir tras la excarcelación de su violador por la aplicación de la Ley Montero. Fue el 12 de diciembre cuando la Audiencia Provincial de Zamora rebajó de seis a cuatro años la condena del agresor y ex pareja de Rosa. Desde entonces ella vive a kilómetros de distancia, escondida, gracias al apoyo de sus conocidos, mientras él ha vuelto a la localidad donde ambos convivían antes de agredirla y pasar por la cárcel.

Durante estas semanas, la abogada de Rosa, María Isabel Cacho Morgado, ha hecho lo imposible por alertar de la situación, obtener protección para la víctima e intentar revertir la situación de injusticia que supone ver a un agresor beneficiarse de la nueva Ley mientras la víctima aterrorizada huye de su hogar por miedo a que cumpla sus amenazas.

Rosa ha pasado las fiestas navideñas refugiada con unas personas que la acogieron lejos de su hogar «cada vez que salgo de la casa, es en coche, y siempre acompañada», nos cuenta. Rosa tiene prohibido salir sola a la calle por si él la está esperando. «Tengo miedo, mucho miedo», confiesa. En realidad, Rosa no ha conocido otra cosa; «empezó a pegarme desde que nos casamos», recuerda. Rosa cuenta que está dispuesta a seguir así el tiempo que haga falta, que está acostumbrada a no tener paz ni descanso en su vida. «Voy por la calle, y voy mirando para atrás. Y si bajo a por el pan, miro para atrás, y llevo un teléfono de la Cruz Roja, pero el teléfono no hace nada y voy con mucho miedo, porque él es traicionero, él va por detrás siempre».

Rosa recuerda cómo su ex marido, conocido en la provincia por su extrema violencia, no ha dejado de amenazarla de muerte desde el juicio que le condenó por agredirla sexualmente. Las amenazas gestuales desde su detención, dieron paso a cartas amenazantes que el condenado enviaba a su ex mujer a través de una vecina para eludir la vigilancia penitenciaria. Finalmente, antes de salir de prisión, el ex marido de Rosa le envió este mensaje a través de otro recluso: «En cuanto salga, le voy a serrar el cuello».

Desde que se le comunicó la rebaja de penas al agresor de Rosa, la abogada de la mujer intentó impedir la puesta en libertad del condenado, llegando a recurrir su salida ante el Tribunal Supremo. Y cuando el preso salió de la cárcel y se dirigió hacia la localidad zamorana donde residía Rosa, la letrada alertó del peligro a la Guardia Civil. OKDIARIO denunció la situación el pasado viernes 13 de enero y la propia Rosa, en la localidad donde ahora reside, pidió ayuda a la Policía Nacional.

Finalmente, tras la insistencia de la letrada de Rosa y la denuncia pública de OKDIARIO, la Policía por orden del Ministerio del Interior se puso en contacto la letrada y posteriormente con Rosa, poniendo en marcha un servicio de protección y vigilancia en el domicilio donde se esconde la mujer. Rosa confía en que su abogada consiga revertir la situación, pero no consigue dormir por culpa del miedo. Ha pasado el fin de semana muy alterada por la situación «He estado todo el fin de semana medicada por todo esto, mi familia me dice que todo va a salir bien, necesito tener tranquilidad para resistirlo».