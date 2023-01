Un violador excarcelado gracias a la Ley del sólo sí es sí ha amenazado a su víctima: «Te voy a cortar el cuello». Rosa (nombre figurado) se ha visto obligada a huir de su pueblo en la provincia de Zamora lo más rápido que ha podido. La mujer ha dejado familia y amigos para salvar su vida. Su ex marido, un hombre violento que cumplía una pena de seis años de cárcel por violar a Rosa, se ha visto beneficiado por la rebaja de condenas de la Ley Montero, ha abandonado la cárcel y ha vuelto a la localidad.

El preso, ya en libertad, en cuanto supo que iba a salir a la calle en pocos días, le mandó el siguiente mensaje a su mujer a través de otro recluso: «Dile que en cuanto salga de la cárcel, nada más salir, le sierro el cuello».

Rosa no ha dudado un solo segundo en que su ex marido intentará que sus amenazas se hagan realidad. A sus hijos, ya mayores, les advertían de lo que podría pasar: «Ha salido tu padre, que tu madre se ande con cuidado».

La mujer, de edad avanzada, abandonó a toda velocidad su pueblo, dejando atrás enseres y ropas, cargando el mínimo indispensable en un par de maletas. La víctima obligada a huir del entorno que le apoya, mientras que el agresor condenado sale beneficiado por la ley. Afortunadamente, Rosa siempre tuvo el apoyo de su familia y vecinos.

Rosa ha pasado las fiestas navideñas lejos de su hogar, refugiada con unas personas que la acogieron, siempre saliendo de la vivienda en coche y acompañada. Rosa tiene prohibido por sus más allegados salir sola a la calle, sin compañía. Por si él la está esperando. «Tengo miedo, mucho miedo», no tiene reparos en confesar. Sigue huyendo, y ahora reside temporalmente en otro municipio diferente. No ha conocido otra cosa. Rosa cuenta que está dispuesta a seguir así el tiempo que haga falta, que está acostumbrada a no tener paz ni descanso en su vida. «Voy por la calle, y voy mirando para atrás. Y si bajo a por el pan, miro para atrás, y llevo un teléfono que tengo de la Cruz Roja, pero el teléfono este, digo, este no hace nada y voy con mucho miedo, porque él es traicionero, él va por detrás siempre».

Las llamadas de OKDIARIO a la que fue la abogada de Rosa puso en alerta a la letrada, que volvió a entrar en contacto con la mujer maltratada, agredida y ahora, amenazada. La letrada Isabel Cacho Morgado ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil las amenazas que pesan sobre Rosa y que en sí mismas ya constituyen un delito o varios, ya que el condenado la ha amenazado durante años e incluso llamaba a su mujer por teléfono desde la cárcel. Ahora, en libertad, el ex marido de Rosa se plantea solicitar hasta 30.000 euros de indemnización por haber pasado más días en la cárcel de los que les correspondía, una vez aplicada la Ley Montero.

Rosa confía en que su abogada consiga revertir la situación, pero no consigue sacudirse el miedo «Hay que vivir con este miedo que me impide dormir, lo consigo a base de pastillas, ¿sabes?». Su realidad es también la de otras mujeres que han visto cómo sus violadores y agresores han salido o saldrán de la cárcel antes de tiempo.