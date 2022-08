El abogado de La Manada admite a OKDIARIO que usarán la «chapuza» del ‘sólo sí es sí’ para reducir condena

El abogado Agustín Martínez Becerra representa a La Manada, los cinco jóvenes sevillanos condenados a 15 años de prisión por la violación grupal de los Sanfermines en 2016. Según ha explicado a OKDIARIO Andalucía, la defensa de estas cinco personas plantea usar la ley del «sólo sí es sí» de Irene Montero para forzar una reducción de la pena en al menos un año.

Pregunta (P): ¿Vais a utilizar la ley del ‘sólo sí es sí’ para reducir la condena de La Manada?

Respuesta (R): Sí. Aunque todavía hay que recordar que aunque ya está aprobada la Ley en el Congreso, aún no está publicada…

P: ¿Sois optimistas con el ‘sólo sí es sí’?

R: No, yo no soy optimista en nada. La Manada es La Manada. No se trata de optimismo o pesimismo, se trata de que efectivamente esta es una posibilidad abierta técnicamente, y como tal, lo analizaremos técnicamente. Pero ya lo que vayan a resolver los tribunales…

P: Esta Ley de ‘sólo sí es sí’ reduce los mínimos de las penas…

R: Y eso es lo que me permite jugar con las horquillas. Sería perfectamente admisible que redujeran la pena, al menos un año. Han reducido los mínimos y el Supremo dijo que la pena debería ser cercana al mínimo atendiendo a las circunstancias. Es así de simple.

P: Pero, ¿en qué sentido vais a aplicar esta normativa?

R: A ver, esta ley es absurda, una chapuza… Es una ley ridícula. Porque lo que pretende es unificar en un solo nombre todo tipo de delitos contra la indemnidad sexual. Pretenden llamar violación a todo. Lo cual, nos llevaría a que, por ejemplo, todo delito económico es un robo… Y hacemos desaparecer el hurto, hacemos desaparecer todos los delitos y los llamamos todos robo. Pues igual. Ahora le llamamos a todo violación. Eso es lo que hace esta ley. Primero, nominalmente describirlo todo de la misma manera y en segundo lugar, que es lo más importante, reduce los mínimos de los tipos de víctima. Donde antes eran de dos a cuatro años de prisión, ahora queda de uno a cuatro; donde antes era de tres a seis años, ahora queda de dos a seis… Entonces, aplicando eso, puedo reducir, teniendo en consideración que hay dos agravantes, entonces yo utilizo eso. Pero no yo, no La Manada, todo aquel que esté en estas circunstancias criminales. Van a hacer lo mismo.

P: Y parece que ahora ponen el foco en el consentimiento y antes no…

R: Es que el foco en el consentimiento ha estado siempre. Siempre. Siempre. Y definir violencia como intimidación, es algo lógico. No es lo mismo penetración que no penetración. No es lo mismo coger un culo a meterla por un culo. Parece lógico, ¿no? Pues es lo mismo.

Hay que recordar que por el mero hecho de denunciar, no supone una condena, que es lo que parece dejar ver Irene Montero, que quiere que por el mero hecho de que se presente una denuncia o que un determinado equipo psicológico considere que esa persona es víctima de agresión sexual. Oiga, para ser considerada víctima de agresión sexual lo primero que debería haber es una sentencia condenatoria. Para mí tiene lógica aplastante, pero no sé, pues seré un retrógrado…