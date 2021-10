Ni la abogada de la víctima de ‘La Manada’ ni la propia joven dan credibilidad al perdón de ‘El Prenda’, que en una carta remitida a la Audiencia de Navarra el pasado 22 de julio y que no ha trascendido hasta este jueves, reconocía la violación grupal en un portal de Pamplona en los Sanfermines de 2016 y mostraba su «arrepentimiento».

«Si de verdad quisiera pedir perdón no habría escrito al juzgado para que luego se airease en la prensa», denuncia Teresa Hermida, letrada de la joven. Es decir, se habría preocupado de hacerle llegar el escrito directamente a ella y sin intermediarios.

Cabe mencionar que una vez cumplida a cuarta parte de su condena, los presos en segundo grado pueden solicitar permisos para salir temporalmente de prisión en base al comportamiento del interno y circunstancias adicionales como si ha reconocido el delito, pedido perdón a la(s) víctima(s) y restituido el daño causado. Y la Junta de Tratamiento de la prisión de Cádiz Puerto III ha denegado ya dos peticiones de permiso de salida a José Ángel Prenda que, condenado a 15 años de prisión, ahora ya sí, cumple los requisitos.

Por ello, el «arrepentimiento» puede interpretarse como una estrategia para disfrutar de dichos privilegios penitenciarios. Así lo ve la abogada de la víctima, que en declaraciones a ABC reconoce su «preocupación»: «Esos beneficios no se los tienen que dar a él. No sé si es merecedor de una compensación». La joven, recalca, ha recibido la carta «con sorpresa, con mucho recelo y con incredulidad. No se lo cree, así de claro. No se cree que el perdón de este señor sea verdadero».

Teresa Hermida recuerda que ‘El Prenda’ aún «está pendiente de sentencia firme por lo de Pozoblanco (Córdoba)». El sevillano fue condenado a cuatro años y medio de prisión por la supuesta comisión de abusos sexuales a otra joven, también acompañado de ‘La Manada’.

Asimismo, en declaraciones a Telecinco, la abogada recalca que la víctima «no se cree el arrepentimiento porque es tardío, ficticio e interesado. Está reviviendo todo y está mal, es una nueva revictimización. Esperemos que no tenga permisos. Aunque tiene una orden de alejamiento, ella no está preparada. Si esto es así, ella se va a volver a encontrar confinada».

La carta de ‘El Prenda’

El texto de José Ángel Prenda, recogido por ‘El Periódico’, arranca así: «Por medio del presente escrito quiero manifestar a título personal (…) mi total arrepentimiento por el delito por el cual cumplo esta condena y mi solicitud personal de perdón a la víctima por los daños causados, los cuales lamento profundamente, y así mismo a sus familiares directos».

La carta, escrita de su puño y letra y firmada por él junto a su número de DNI y su NIS (número de identificación del preso), consta de una sola página. «Que este perdón sea comunicado y trasmitido a la víctima y sus familiares a través de los medios que dispone la Administración de Justicia para ello. Que por favor conste en mi ejecutoria y expediente penitenciario esta solicitud (de perdón) por escrito y se me dé copia de la misma. Y trabajaré incansablemente por reparar el daño por todo ello», concluye.

Anteriormente, en octubre de 2016, y en otra carta remitida a los medios de comunicación desde la cárcel, ‘El Prenda’ lamentaba el dolor causado a su entorno por una falsa acusación de violación: «Son cinco familias destrozadas por una mentira. Espero que acabe contando la verdad».