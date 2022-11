Irene Montero decía que la reducción de penas por su Ley del ‘sólo sí es sí’ era «propaganda machista»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró con total rotundidad que no habría reducción de penas con la nueva Ley del ‘sólo sí es sí’ que ella misma impulsó. Llegó a acusar de difundir «propaganda machista» a los que decían lo contrario. Este martes un condenado por agresión sexual a una menor ha visto cómo se ha reducido su pena de 8 a 6 años de cárcel en aplicación del principio de retroactividad de la norma penal más favorable al reo, por la Ley del ‘sólo sí es sí’.

«Y lo digo con toda claridad, es propaganda machista», aseguró Montero el pasado 2 de noviembre en el Congreso, concretamente en la Comisión de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. «Tanto la Fiscalía General del Estado como la jurisprudencia en nuestro país es clara respecto a que si las penas impuestas entran dentro del nuevo rango de penas, de la nueva horquilla de penas que sale de la nueva ley, no cabe la revisión de penas. Y es clara la jurisprudencia en torno a esto. Y también las comunicaciones de la Fiscalía General del Estado», apostilló la ministra podemita.

Irene Montero afirmó de forma clara que no habría una «revisión» ni «reducción» de penas con la nueva ley. «Es verdad que todo condenado tiene derecho a pedir, con la modificación de una ley, una reducción de penas y, como vivimos en un contexto donde es más importante el titular que se saca para generar terror sexual y para volver a criminalizar la lucha feminista y para poner en cuestión los avances feministas y para hacer dudar a las mujeres, pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos. Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista», defendió en sede parlamentaria.

Además, la ministra de Igualdad acusó a aquellos que lo rebatían de ser «defensores de los agresores» sexuales y de «normalizar» todas las «formas de violencia contra las mujeres». «Insisto: el único recurso que les queda a los defensores de los agresores cuando hay avances feministas, no sólo en materia legal para proteger a las víctimas sino también en una cultura sexual que ya pone el consentimiento en el centro, y que cada vez blanquea, normaliza y disculpa menos las actitudes machistas y, por supuesto, todas las formas de violencia contra las mujeres», resaltó Irene Montero.

La sentencia

La Audiencia Provincial de Madrid ha reducido la pena a un condenado por agresión sexual a una menor de 8 a 6 años de cárcel en aplicación del principio constitucional de aplicación del principio de retroactividad de la norma penal más favorable al reo.

Así , la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la Ley del ‘sólo sí es sí, reformó el tipo penal para que los ocho años de cárcel con los que se penaban los abusos quedarán en seis años de prisión por agresión sexual, el nuevo delito en el ahora se subsumen tanto las antiguas agresiones como los abusos.

Por ello la Audiencia Provincial de Madrid en una sentencia adelanta por El Mundo, ha acordado, a petición del abogado de la víctima -una menor de 14 años hijastra del condenado-, reducir en dos años la condena que le impuso el año pasado.

La solicitud de rebaja de la pena ha sido apoyada por la Fiscalía, recordando el tribunal que la reforma promovida por Irene Montero establece en delitos contra la libertad sexual la pena mínima de seis años de prisión y eso implica que «procede la revisión en el sentido interesado por el penado».