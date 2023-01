La líder de Sumar, Yolanda Díaz, no quiere a Manuela Carmena en la primera fila de su nuevo proyecto político. A pesar de que la ex alcaldesa de Madrid apoya públicamente cada vez que puede a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, la política gallega prefiere mantenerla por ahora al margen por los problemas que le supondría con Podemos y con Íñigo Errejón incorporarla a su equipo.

Los morados ven en la ex regidora todo lo que Díaz tiene que evitar. Acabaron muy defraudados por la ex jueza porque cuando al llegar al Palacio de Cibeles se blindó no contó prácticamente para nada con las direcciones de los partidos que impulsaron su candidatura (Podemos, IU, Equo, Ganemos, Anticapitalistas, etc.). Ione Belarra e Irene Montero ven que la ex regidora jugó la carta del personalismo y no rindió cuentas a la interna. Apostó por el discurso amable de «la alcaldesa de las magdalenas» y no dio la batalla en cuestiones ideológicas para la izquierda. Aún colea la polémica porque Podemos trató de impedir la aprobación de la operación urbanística de Chamartín impulsada por el equipo de Carmena.

Por otro lado, Íñigo Errejón se encuentra muy distanciado con Manuela Carmena por los desprecios que ha hecho la ex alcaldesa al politólogo. Hay dos episodios que provocó incómodos roces. En la única campaña electoral que compartieron, la entonces alcaldesa sorprendió negativamente a Errejón en el último mitin. Tuvo palabras para alabar a Irene Montero.

Carmena reventó el cierre de campaña de Más País aplaudiendo a Irene Montero. «Estuvo muy hábil, muy consciente del papel de la izquierda, porque les dijo en el debate a los candidatos: ‘Señores, si ustedes quieren que todo lo hagan los demás y la iniciativa privada, y que lo hagan las empresas, ¿para qué quieren ustedes estar en el gobierno?, ¿para qué quieren ustedes hacer política?’. Me pareció una frase muy acertada y quiero citarla aquí ahora». En plena batalla de Errejón contra Podemos, la exalcaldesa fue el caballo de Troya en el acto de Más País como destacaron todas las crónicas. «Es importante que todo el progreso se sienta hermano, que toda la izquierda se sienta hermana, que se sienta que tenemos los mismos objetivos» y no se deje «engañar por dimes, diretes, insultos y todo lo demás», lanzó para sorpresa de los errejonistas como indirecta.

Por otra parte, OKDIARIO desveló unas palabras de Carmena en las que confesaba que se arrepentía de haber creado Más Madrid con Errejón. La ex dirigente municipal lamenta aún hoy que lo que ella promocionaba como una plataforma de personas que sin vínculos con partidos se presentaban a las elecciones se convirtió en un partido político al uso. Se vio traicionada al ver que Más Madrid creaba órganos de dirección, procesos congresuales y otras instancias internas como las formaciones políticas más clásicas.

En este contexto, Carmena trata ahora de reubicarse. No quiere volver a la política activa, pero hace guiños continuos a Yolanda Díaz porque considera que es la apuesta ganadora para la izquierda. Para recuperar el favor de Errejón se ha descolgado con unas afiladas declaraciones contra Irene Montero por no reformar la ley del sólo sí es sí que ha beneficiado a casi 200 agresores sexuales. «No corregir la Ley del sí es sí es soberbia infantil», ha comentado en las páginas de El País. Unas afirmaciones que toman especial calado por su pasado y experiencia como magistrada.

15 ediles

En este contexto, Carmena se vuelca con parabienes con Yolanda Díaz, recibe en su taller textil solidario a la candidata del PSOE en Madrid, Reyes Maroto, pero aún no se ha dejado ver con su antigua pupila Rita Maestre que se ha hecho con las riendas de Más Madrid. Eso sí, conservando únicamente en su lista a dos concejales que gobernaron como ella el pasado mandato –Nacho Murgui y Esther Gómez Morante–. Una ristra de 15 ediles del Gobierno de Ahora Madrid de 2015 a 2019, sin contar a Maestre y Carmena, se han quedado atrás.