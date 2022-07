Podemos no participará en el proceso de escucha que promueve la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Así lo trasladan fuentes cercanas a la ministra, consultadas por este periódico, a un día de la puesta de la largo del nuevo proyecto político: ‘Sumar’. Tras muchas especulaciones sobre cuál sería el papel que jugaría tanto la organización morada como sus dirigentes de cara a las elecciones, en la plataforma transversal de Díaz, las dudas quedan despejadas. La vicepresidenta no les quiere ni en el proceso de creación de la propuesta ni en sus listas. Los trámites del divorcio han empezado.

Ya este viernes, en el primer acto de ‘Sumar’ en Matadero Madrid, no estará ninguno de los dirigentes podemitas. La ministra de Empleo y líder de Unidas Podemos ha vetado tanto a sus compañeras como a otros dirigentes morados. Una presentación abierta pero a la que no solo no han sido invitados ni Ione Belarra, ni Irene Montero ni otros políticos como el líder de Más País, Íñigo Errejón. La propia Díaz les ha trasladado que «mejor» no vayan. En Podemos no ha gustado, pero dicen «respetarlo» porque «sus motivos tendrá».

La decisión de Díaz, de excluirles de todo el proceso, ha caído como un jarro de agua fría en la sede podemita. Básicamente porque es la constatación de que la vicepresidenta se aparta definitivamente del partido que la hizo ministra. Y, en consecuencia, que ni Belarra ni Montero, las dos ministras que forman parte de la organización morada, cuentan en los planes de la gallega. Sin embargo, Yolanda Díaz sí tiene previsto contar con el líder de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, o el ministro de Universidades, Joan Subirats.

Belarra y Montero, pues, se suman a la ya larga lista de políticas en activo que no cuentan en los planes de la impulsora de ‘Sumar’. Tal como avanzó hace unos días OKDIARIO, de fuentes cercanas a Díaz, ni Ada Colau, ni Mónica Oltra, ni Mónica García, van a jugar un papel relevante en su propuesta electoral. La intención de la ministra es nutrirse de políticos con una solvencia contrastada en el ámbito municipal y de expertos en varias materias, algunos de los cuales ya detectados y otros que, apuntan, «aparecerán durante el proceso de escucha». Busca, sobre todo, perfiles jóvenes.

Seis meses de Gira

A partir de este viernes, cuando se produzca el primer encuentro en la capital española, Díaz y su equipo de colaboradores más cercanos recorrerán todas las regiones españolas durante seis meses. La intención, apuntan fuentes cercanas a la ministra, es que cada semana protagonice uno o dos actos de pequeño y mediato formato. Encuentros que permitan un intercambio fluido de información y la detección de nuevos talentos que puedan incorporarse a ‘Sumar’.

Mayo

Una de las cuestiones que más preocupan en Podemos, de los movimientos que está haciendo Díaz, es el papel a jugar en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023. La plataforma de la vicepresidenta no va a concurrir en dichos comicios, como no hizo ya ni en Castilla y León ni en Andalucía, reservándose para las Generales. Por eso, apuntan fuentes podemitas, «no podemos seguir perdiendo el tiempo». En la dirección morada apuntan a que los de Belarra deben mover ficha al margen de Yolanda Díaz, conscientes de que no cuenta con ellos, para no quedarse al margen de los procesos electorales en las autonomías y las principales ciudades. En ambos comicios Podemos se juega su futuro político más inmediato.