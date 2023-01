La tele de Pablo Iglesias recauda casi medio millón con un mecanismo de donaciones opaco al fisco español

El ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lanzado un crowfunding con el objetivo de recaudar dinero para lanzar un nuevo canal de televisión que se llamará Canal Red y que –según el podemita– competirá con la «derecha mediática». En menos de dos meses ha conseguido medio millón de euros. Una cifra elevada, pero no suficiente para crear un medio audiovisual como el que pretende el fundador de los morados. Sin embargo, lo que ha hecho saltar las alarmas entre expertos en materia de anticorrupción ha sido el «sospechoso» mecanismo utilizado y el comportamiento de los supuestos donantes. «En casi cincuenta días, el grueso de las donaciones se producen en unos días concretos. Es extraño que tres mil personas se pongan de acuerdo para realizar las transferencias en una misma franja de tiempo y, luego, desaparezcan», explican a OKDIARIO. Por ejemplo, en tres días lograron más de 132.000 euros y en un mes no han conseguido más de 48.000 euros.

El comportamiento de las personas que han realizado las transferencias para colaborar con la nueva televisión de Iglesias es «extraño». Así lo califican expertos en materia de anticorrupción. El fundador de Podemos consiguió en un día el objetivo que debía lograr en cuarenta días. En tan sólo cinco horas recaudó 100.000 euros y al día siguiente ya tenían arrendado un local de grandes dimensiones que habían grabado para un nuevo vídeo promocional mediante el cual solicitaron más dinero. Los expertos explican que ese boom puede atribuirse a que el proyecto acababa de lanzarse. Sin embargo, tras examinar el comportamiento de los donantes durante los casi dos meses en los que lleva abierto el crowfunding, las fuentes consultadas afirman que la conducta es «irregular».



En sólo tres días, del 23 al 26 de noviembre, más de tres mil personas «se pusieron de acuerdo» para ingresar 132.049 euros. Después se produjo una importante bajada en la que se redujeron por tres el número de donantes y se mantuvo la recesión hasta principios de diciembre. Coincidiendo con el puente de la Constitución y en pleno comienzo de la Navidad, se produce un nuevo pico de supuestos usuarios que han colaborado en el proyecto de Iglesias de manera altruista. Más de 2700 personas donaron 128.285 euros en esa fecha tan señalada.

Ahora, el mecanismo se encuentra en otra fase de bajada y en un mes han logrado menos de la mitad de lo obtenido en tres días –durante el 21 y 23 de noviembre–. Los expertos en anticorrupción no descartan que en las próximas semanas se pueda producir otro «misterioso pico» de donaciones. A no ser, explican, que tras esta publicación cambien de estrategia.

Método opaco

Y es que el crowfunding, utilizado por Podemos para recibir dinero se trata de un mecanismo muy opaco. Investigadores en la lucha contra el blanqueo de capitales aseguran a este periódico que estas empresas –entre la que se encuentra el sistema Goteo utilizado para financiar a la televisión de Iglesias– no suelen colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, estos mecanismos poseen «sus bases de datos en el extranjero» y en una investigación presentan grandes complejidades para ser intervenidas.

El Tribunal de Cuentas ya advirtió que esta forma de recaudar dinero utilizada por Podemos era un coladero de dinero irregular y «dificulta el control» fiscalizador de la legalidad de las aportaciones. El órgano fiscalizador explicó que las microdonaciones o crowdfunding fueron utilizadas por vez primera en España por Podemos, en la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo del año 2014.

A raíz de eso, se advirtió en el correspondiente Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que «dicha fórmula de financiación no estaba contemplada en la legislación y recomendó que se dispusiera de una regulación específica adecuada a esta nueva forma de captación de fondos privados». Tras aquel informe, desde el Ejecutivo se aprobó la Ley Orgánica 3/2015, que modificó la Ley de financiación de partidos (LOFPP) estableciendo que se aplicara el régimen general de las donaciones a los denominados «mecanismos de financiación participativa». A partir de entonces se penalizó la financiación de partidos políticos a través de países extranjeros.

Y es que el vínculo de Podemos con Iberoamérica, desde donde se sospecha que procede una gran parte de su financiación, es cada vez más férreo. Tanto es así que desde la televisión de Iglesias no han dudado en solicitar también dinero a los latinoamericanos para el proyecto: «Pueden participar, habrá programas también allí», explican.