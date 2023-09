El héroe que rescató al niño de la DANA: «Escuché su voz agotada, estuvo toda la noche bajo la lluvia»

Un niño de 10 años de nombre Izan ha sido rescatado en Aldea del Fresno tras ser arrollado su coche por la DANA. OKDIARIO ha acudido al lugar de los hechos y ha conseguido hablar con el héroe que rescató al pequeño. «Escuché su voz agotada, estuvo toda la noche bajo la lluvia», relata Eduardo, el guarda rural que consiguió encontrarle encaramado a un árbol y salvarle la vida.

Eran las 8 de la mañana del lunes cuando Eduardo y su mujer, encontraron a Izan, el niño de 10 años que permaneció encaramado toda la noche a un árbol después de que el coche en el que viajaba junto a sus padres y hermana fuera víctima de la riada en Aldea del Fresno (Madrid). Ambos custodian la Finca del Santo, una propiedad privada del municipio madrileño hasta la que llegó Izan arrastrado por el río Alberche. Alertados por los vecinos, que han estado en vela toda la noche viendo en directo los destrozos que ha provocado la DANA en su pueblo, el guarda y su mujer decidieron salir a buscar al pequeño.

Encontraron al niño en la copa de un árbol. «Yo gritaba: ¡Hay alguien ahí! y me contestó. Escuché su voz agotada, estuvo toda la noche bajo la lluvia». Tardé un poco en encontrarle, pero fue sencillo bajarle de lo alto de las ramas», relata Eduardo a OKDIARIO. El guarda explica que encontró al niño con una entereza admirable tras pasar toda la noche bajo la lluvia sin rendirse. Izan estuvo más de ocho horas aguantando y esperando que alguien le rescatase.

«Me dijo que se cayó, que le había arrastrado el agua, que iba con sus padres y su hermana en el coche y que consiguió salir por la parte de atrás», narra Eduardo. Y prosigue: «Me daba todo el rato las gracias y me preguntaba por su hermana».

Izan estaba sin ropa, tenía moretones en la cara y arañazos por el cuerpo. Tal y como relatan Eduardo y su mujer, el pequeño estaba magullado en unas condiciones difíciles de olvidar para ellos. «Le dije que se pusiera una chaqueta y me dijo que no tenía frío, estaba en shock. Luego los guardias civiles me dijeron que cuando se le pasó el frío empezó a temblar», explica Eduardo en una conversación telefónica con OKDIARIO.

Tras ser encontrado por el matrimonio, Izan fue trasladado al centro de salud de Navas del Rey y de ahí al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles donde está recuperándose satisfactoriamente.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado también han conseguido rescatar a Mónica, la mamá de Izan, y a su hermana. Los artífices han sido los Guardias Civiles del Servicio de Montaña que consiguieron encontrarlas y desenterrar el vehículo del fango.

Coche arrollado

Según han explicado fuentes oficiales, la familia quería vigilar una segunda vivienda que tienen en Aldea del Fresno alertados por las lluvias. Al cruzar el puente a las 23:25 del pasado domingo 3 de agosto, el coche de la familia cayó en el río siendo arrastrado por su cauce. Un bombero fue testigo de ello y dio la voz de alarma.

Fue entonces cuando el pueblo se echó a la calle y escuchando los gritos de socorro llamaron al guarda rural de la finca. Eduardo y su mujer no dudaron en salir a rescatar a Izan. Las fuertes lluvias provocadas por la DANA no les frenaron. A las 8 de la mañana, le encontraron y arropándole le llevaron con la Guardia Civil. El guarda y su mujer le habían salvado la vida. Un milagro en medio de una zona que ya ha sido declarada como catastrófica.