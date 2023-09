Así rescató el guarda de una finca al niño que pasó la noche subido a un árbol tras caer su coche al río

Llorando y gritando «¡Socorro!», así ha encontrado un guardia de la finca Virgen del Santo al niño de diez años que había desaparecido tras caer al río el coche en el que viajaba con su familia. El menor ha sido rescatado en un grave estado de nervios cuando, en un intento de salvar su vida, se encaramó a un árbol de la finca. Los vecinos de la localidad, que escucharon los gritos, avisaron al guarda de la finca, que no tardó en dar la voz de alarma y a visar a las autoridades. En la imagen en exclusiva de OKDIARIO, se observa al menor en brazos del guardia que le rescató y envuelto con una manta debido al estado de hipotermia que sufría.

Eduardo, el guarda de seguridad de la finca Virgen del Santo -una propiedad privada de un banco donde habitaron monjes, que cuenta con un pinar, coto de caza y olivar, a orillas del río Alberche- fue alertado por los vecinos de Aldea del Fresno que, a primera hora de la mañana, escucharon gritos de auxilio por la zona. El guarda, tras localizar al menor encaramado en un árbol, llamó a los Bomberos y a la Guardia Civil, que acudieron al lugar de los hechos para rescatar al niño, al que encontraron en un estado de hipotermia y lleno de golpes.

El menor, que desapareció en la madrugada del lunes, viajaba con su familia hacia Aldea del Fresno para protegerse de las fuertes lluvias y tormentas. El coche en el que viajaba se vio sorprendido por las riadas provocadas por la DANA, y desapareció en el arroyo, con el resto de su familia en el interior. Por el momento, el pequeño asegura que ha estado solo toda la noche, y que desconoce el paradero de su padre, al que todavía están buscando los servicios de emergencias.

Su hermana y su madre, que también viajaban en el turismo, fueron localizadas ayer por el servicio de emergencias, y trasladadas al Hospital Rey Juan Carlos de Madrid. El pequeño, que fue descubierto con golpes por todo el cuerpo, se encuentra en el hospital a la espera de poder ser trasladado con el resto de su familia.

El coche desapareció a las 23:25 horas de la noche en el arroyo grande de Villamanta, y fue arrastrado hasta acabar en el río Alberche, a la altura de la finca de la Virgen del Santo. Tras pasar toda la noche a la intemperie e intentar salvar su vida agarrado a un árbol, el menor consiguió sobrevivir. Ya de madrugada, un vecino de nombre José, escuchó gritos de auxilio cercanos a la finca, y llamó a Eduardo, el guardia de seguridad de la misma.

Eduardo no tardó en llamar al Ayuntamiento, y fueron los Bomberos junto a la Guardia Civil quienes acudieron al rescate del pequeño, que llorando y entre sollozos, no paraba de gritar «¡Socorro!» y de llamar a su madre. El menor, que todavía se encuentra en el hospital, no sabe decir a las autoridades dónde se encuentra el padre.

Viajaban para protegerse

Según ha indicado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la familia reside en Alcorcón, pero tiene una segunda residencia en Aldea del Fresno, a la que acudieron ante la preocupación por las posibles consecuencias que podría tener la DANA en su residencia habitual.

De camino a su segunda residencia, la familia se vio sorprendida por las lluvias torrenciales que afectaron a la Comunidad de Madrid, y que han inundado muchas carreteras. El coche en el que viajaban desapareció en la riada. La madre fue rescatada por la Guardia Civil de montaña, pero el menor y el padre se encontraban en paradero desconocido hasta que esta mañana los vecinos escucharon los gritos de auxilio del niño.

Aldea del Fresno

Aldea del Fresno ha sido una de las localidades más afectadas por las tormentas y lluvias torrenciales, tanto es así que la crecida del cauce del río provocó roturas en cuatro puentes, y actualmente sólo se puede acceder a la localidad por Castilla-La Mancha.