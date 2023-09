Los nervios son evidentes y Hacienda tiembla. No están pagando la ayuda de 200€ y esta es la explicación

La ayuda de 200 euros fue una de las medidas que el Gobierno tomó hace unos meses para paliar los efectos de la inflación y la crisis causada por ésta debido a espectaculares subidas de precios en prácticamente todo que hace que ir al súper o poner gasolina sea actualmente más caro que nunca. Te contamos cuál es la explicación de Hacienda a no haber pagado todavía la ayuda de 200 euros a miles de personas… ¡los afectados ya no aguantan más!.

Las ayudas son muy importantes para las personas y familias que están en una situación económica de vulnerabilidad, destinadas principalmente a que puedan cubrir al menos los gastos más básicos en el hogar, tanto si son ayudas mensuales como de un único pago.

¿A qué se debe el retraso en la ayuda de 200 euros?

Cuando esta ayuda se hizo pública para que quienes cumplían los requisitos la solicitaran, el plazo terminaba a finales de marzo, y se suponía que todos los beneficiarios la recibirían en sus cuentas como máximo el 30 de junio, pero lo cierto es que no ha sido así. La Agencia Tributaria ha recibido tal aluvión de reclamaciones por parte de quienes no han cobrado aún la ayuda que ha tenido que dar explicaciones sobre a qué se debe el retraso en la ayuda de 200 euros.

Hacienda ha explicado que debido a la campaña de la Renta se tuvieron que centrar todos los recursos humanos del organismo a ésta, por lo que otras gestiones quedaron en espera y no pudieron ser atendidas como debería, al menos no en gran medida ya que la gran mayoría del personal estaba para la declaración. Ahora, con el plazo para la Renta ya finalizado hace más de dos meses, Hacienda confirma que está nuevamente manos a la obra y que algunas ayudas ya han sido pagadas, aunque faltan todavía muchas por llegar.

En lo que a poner una fecha límite se refiere, Hacienda ha querido dejar claro que no hay una fecha, ya que se rumoreaba que el límite estaba en el 30 de diciembre, pero lo cierto es que no es así. Quien tenga que recibir la ayuda la recibirá, y lo hará además sin ser necesario presentar una reclamación, ya que la Agencia Tributaria sabe perfectamente quién tiene que recibir la ayuda y quién no.

Si lo que recibes en vez del dinero en tu cuenta es una carta que te informa de que tu solicitud ha sido rechazada y, por lo tanto, no recibirás la ayuda, en ese caso si podrás presentar una reclamación con las alegaciones pertinentes.