El Gobierno torpedea el veto del Supremo a los falsos nietos: el BOE no ha publicado aún la orden de suspender su voto

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha publicado todavía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el auto del Tribunal Supremo, en el que mantiene suspendido el derecho de voto a los extranjeros nacionalizados con la Ley de Nietos, a pesar de que el alto tribunal emplazó el lunes a que lo hiciera «con la mayor urgencia».

En el apartado II de los emplazamientos a terceros del propio auto, se ordenaba: «Requerir a la Administración del Estado para que, sin perjuicio de la publicación acordada en el apartado anterior, con la mayor urgencia, PUBLIQUE en el Boletín Oficial del Estado la parte dispositiva del presente Auto, remitiendo a esta Sala certificación acreditativa de esta publicación».

Mientras fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO interpretan que el Gobierno está «torpedeando claramente» la ejecución de la decisión del Tribunal Supremo, fuentes gubernamentales aseguran que «hay unos trámites administrativos imprescindibles» que se deben realizar antes de llegar a publicar en el BOE y añaden que hay que tener en cuenta que el alto tribunal dio a conocer su decisión «en día festivo, y eso retrasa todo el proceso».

Sin embargo, hay embajadas españolas donde se han publicado las disposiciones del Auto del Tribunal Supremo, como la Embajada de España en Chile. Otras, como las embajadas en Cuba o en México, no han publicado hasta ahora en su tablón de anuncios ninguna referencia a la decisión del Tribunal Supremo.

Lo cierto es que el propio auto del Tribunal Supremo requiere a la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares para que ordene a todas las oficinas consulares que publiquen la parte dispositiva del auto que suspende cautelarmente el voto a aquellos nacionalizados por la instrucción dictada por Sofía Puente, la hermana del ministro Óscar Puente.

No obstante, mientras algunos funcionarios están esperando la publicación en el BOE, otros han preferido adelantarse, «ante la ausencia de instrucciones claras y concisas» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que ni siquiera ha sido capaz de publicar en el BOE la parte dispositiva del Auto del Supremo, tal y como está obligado a hacer.

Fuentes diplomáticas a las que ha tenido acceso OKDIARIO hablan de «confusión» y de una «ausencia clamorosa» de instrucciones claras por parte del Ejecutivo a la hora de poner en práctica una disposición judicial que, a estas alturas, se les hace «prácticamente imposible poder cumplir».

De momento, en los consulados se sigue la pauta anterior a la decisión del Tribunal Supremo y, desde el propio 12 de octubre, antes incluso de conocerse la decisión del alto tribunal, ya están exponiendo las listas del censo que se cerró con fecha 1 de agosto, para aquellos residentes en el exterior que quieran votar. El plazo para este tipo de consultas y subsanaciones, si no hay cambios, concluye el 19 de octubre. Otra cosa distinta son las disposiciones del Supremo y los plazos establecidos por los jueces para tener garantizado el voto. De eso no se habla oficialmente en las oficinas consulares.