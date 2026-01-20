El Gobierno tiene aparcado desde agosto del 24 la creación de la autoridad que investigará los accidentes

El Gobierno del presidente Pedro Sánchez aprobó el 1 de agosto de 2024 la ley por la que se establecía la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Este organismo sería supuestamente el responsable de investigar, de manera independiente al Gobierno, accidentes como el que el pasado domingo dejó al menos 40 muertos en Adamuz tras el choque de dos trenes. Hoy, un año y medio más tarde, el organismo aún no ha sido establecido.

La ley por la que el Ejecutivo oficializaba la creación de la autoridad responsable de las investigaciones de accidentes establece, mediante real decreto, la «aprobación del estatuto orgánico» del organismo «en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley como requisito previo a su constitución y funcionamiento efectivo». Es decir, la autoridad independiente debería haber sido constituida, como tarde, en agosto de 2025. Y aunque el proyecto del real decreto se tramitó en abril, éste sigue sin aprobarse.

La investigación sobre el accidente de Adamuz, que ha dejado al menos 40 muertos, más de 100 heridos y aún 43 desaparecidos, recaerá en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), ante los retrasos en la creación de la autoridad independiente que debería haber sido creada para estos casos. La CIAF es el organismo independiente para la investigación de los accidentes en la red ferroviaria española desde el 11 de diciembre de 2007. Antes de su creación, prevista en directivas europeas, las investigaciones de accidentes ferroviarios recaía en la Dirección General de Ferrocarriles.

Las investigaciones de la CIAF tienen el objetivo de determinar las causas de los accidentes y esclarecer las circunstancias en las que se produjo, además de emitir recomendaciones para incrementar la seguridad y la prevención en el transporte ferroviario. La CIAF en ningún caso es responsable de determinar la culpa o responsabilidades en un accidente, ya que ese trabajo se llevará a cabo mediante una investigación judicial.

Por el momento aún se desconocen las causas del accidente de Adamuz, en Córdoba, en el que un tren de Iryo procedente de Málaga y con destino Madrid descarriló y fue arrollado por un ferrocarril de Alvia que viajaba desde la capital de España en dirección Huelva. Las primeras señales de la investigación apuntan a la rotura de la vía como posible causa del descarrilamiento. Sin embargo, Óscar Puente, ministro de Transporte, ha dicho que por el momento aún se desconoce si la rotura de la vía fue causa o consecuencia del descarrilamiento y posterior choque entre ambos trenes.