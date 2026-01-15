Las ‘feministas’ de Sumar y Podemos rechazan apoyar la «valentía de las mujeres iraníes» en el Congreso

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a retratarse en el Congreso y suscribe dividido una declaración institucional del PP para condenar al régimen de Irán. En concreto, los socios de Sumar, que forman parte del que se define como el Ejecutivo «más feminista de la historia», se han negado a secundar una iniciativa que busca reconocer «la valentía de las mujeres iraníes». El PSOE, ha apoyado la medida; Podemos lo rechaza.

El escrito del Grupo Popular, en el que instaba a sumarse este miércoles a todos los grupos en la Cámara Baja, pretendía expresar el «firme apoyo» del Congreso a las protestas iraníes en contra del régimen de los ayatolás. En concreto, llamaba a posicionarse del lado de las miles de mujeres que, desde el pasado mes de diciembre, han salido a las calles en contra de un Estado que ha oprimido todas sus libertades.

El veto de los socios de Sánchez de Sumar, también de Podemos, ha sido vista para los populares como una muestra más de la «hipocresía del Ejecutivo» que sólo defiende a las víctimas de regímenes totalitarios cuando encajan con su relato ideológico. «No todas las mujeres importan lo mismo», han apuntado voces del PP al unísono.

A su juicio, Sumar ha «torpedeado» la declaración institucional de los populares. Según ha podido saber OKDIARIO, ambos grupos han negociado durante toda la mañana de este jueves que pudiera incluirse en el texto alguna frase más de apoyo a las mujeres víctimas del régimen en Irán. Más tarde, fuentes parlamentarias del PP comunicaban el rechazo de los socios de Sánchez a manifestar en el texto su «apoyo explícito» a su valentía.

Sobre Podemos, en el equipo popular sostienen que no ha habido sorpresas en cuanto a la postura que este grupo podría mantener sobre su declaración institucional. Más aún, apuntan, porque ha mantenido una «relación especial con la tiranía iraní». Para el PP, ambos grupos del bloque de izquierdas «tienen alergia a la libertad y a la democracia».

La declaración del equipo que lidera Ester Muñoz en el Congreso ponía de manifiesto la repulsa del Parlamento a «la brutal represión» y la «violación de los derechos humanos» a la que ha sometido la república islámica de los ayatollahs. Misma que, tras hacerse con el poder en 1979, critican en su escrito haya instalado una forma gobierno basada en la represión a la disidencia.

De hecho, desde que se levantaran las protestas a finales del año pasado, ascienden a más de 12.000 las víctimas mortales; también ha habido centenares de detenidos en todo el país.

Mientras el Gobierno de coalición ha venido presumiendo de su defensa de la causa feminista, en el caso de Sumar destaca el cierre de filas sobre el caso de abusos sexuales del ex diputado Iñigo Errejón, apuntan en el PP que llame la atención la incapacidad del Ejecutivo de consensuar una posición conjunta con el resto de grupos en la Cámara de apoyar a las mujeres de Irán.