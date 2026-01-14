El PP fuerza a los socios de Sánchez a retratarse en una declaración contra la represión en Irán

El Partido Popular ha impulsado una declaración institucional en el Congreso para que los socios de Sánchez se sumen a la condena de la represión en Irán. La iniciativa, que espera contar con el apoyo unánime de todos los grupos en la Cámara Baja, busca poner de manifiesto la «valentía» y la «tenacidad» de las mujeres iraníes en defensa de su libertad.

El texto que el Grupo Popular ya ha remitido a los distintos grupos parlamentarios, busca expresar el «firme apoyo» del Congreso a las protestas en contra del régimen de los ayatollahs que, desde el pasado mes de diciembre, se han saldado con más de 12.000 víctimas mortales y centenares de detenidos en todo el país.

La declaración condena de manera expresa «la brutal represión» y la «violación de los derechos humanos» que la república islámica de los ayatollahs ha venido ejerciendo contra el pueblo iraní desde que se hicieran con el poder en 1979. Un régimen, según sostiene el PP en su escrito, cuya forma gobierno ha sido la represión a la disidencia y cuyas imposiciones han derivado en una «gravísima situación política, social y económica».

El escrito, para el cual se necesita el respaldo unánime de la Cámara Baja, pone énfasis en los episodios de violencia y represión que se han vivido en las últimas semanas entra la población iraní. Un pueblo, sostienen, que se ha levantado en decenas de ciudades «para reclamar un futuro basado en la dignidad, la justicia, la libertad y la igualdad entre los ciudadanos, independientemente de su sexo, religión u origen étnico».

Asimismo, los populares esperan que el Congreso emita una «condena» unánime a «la brutal y desproporcionada represión» ejercida por las autoridades iraníes contra las protestas ciudadanas que ha acabado con la vida de miles de personas «tiroteadas a bocajarro» así como un número incalculable de heridos y detenidos. El escrito, también insta al cese inmediato de toda forma de violencia contra la población.

Las víctimas del régimen

Con todo, el PP destaca también en su escrito el deseo del Congreso por «destacar de manera especial la valentía y la tenacidad de las mujeres iraníes, situadas desde hace años en la primera línea contra el régimen, en defensa de sus derechos». A su juicio, «las principales víctimas de la violencia institucional» de un gobierno que mantiene a la población «bajo vigilancia, y muy especialmente a ellas».

En este sentido, destacan en el texto que la imposición del velo simbolice incluso «la negación sistemática de la independencia de las mujeres» y constituya, del mismo modo, «una manifestación gráfica de la falta de libertad que afecta a toda la sociedad iraní».

«Exigimos el fin de las gravísimas violaciones de los derechos humanos en el país, el respeto por parte de las autoridades iraníes de las libertades fundamentales de expresión, reunión pacífica, y asociación, y la inmediata liberación de los detenidos por ejercer estos derechos», reza en su proposición el equipo del PP.