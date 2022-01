En su desesperación por conseguir apoyos para sacar adelante la reforma laboral pactada con los sindicatos y los empresarios, a la portavoz del Gobierno de España se le escapó el martes una frase que ha pasado desapercibida. Isabel Rodríguez, sin citarles, apeló al apoyo de ERC y Bildu, «aquellos con los que tenemos más afinidad en muchas cuestiones, en cuestión ideológica y de proyecto de país».

A dos semanas de que se vote el decreto-ley, las dos formaciones separatistas mantienen su rechazo al texto acordado con los empresarios. El Gobierno no podrá sacar adelante el acuerdo si le fallan sus socios de investidura, que son los mismos que le han permitido sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Podría intentarlo con el respaldo de Ciudadanos, pero los de Inés Arrimadas no entran en la categoría de los que la portavoz del Gobierno definió como «aquellos con los que tenemos más afinidad en muchas cuestiones, en cuestión ideológica y de proyecto de país». De ahí que, aunque Rodríguez no citara explícitamente a ERC y Bildu, la portavoz estaba reclamando el apoyo de los habituales socios parlamentarios del Gobierno.

Hace poco más de un año, cuando Pablo Iglesias recompuso la mayoría Frankenstein que permitió a Sánchez aprobar sus primeros Presupuestos, el entonces vicepresidente del Gobierno colocó a ERC y Bildu en el bloque de la nueva «dirección de Estado». Exultante por la mayoría parlamentaria que había logrado tejer para aprobar las cuentas públicas que garantizaban la continuidad del Gobierno y la legislatura, Iglesias animó al PSOE a «consolidar» su alianza con ERC y Bildu para abrir una «nueva etapa política» en España y «avanzar» hacia un Estado «plurinacional».

Sin embargo, nadie del ala socialista del Gobierno había llegado tan lejos como Rodríguez para señalar a ERC y Bildu como fuerzas con las que el Ejecutivo mantiene afinidad en cuestiones como la de «proyecto de país» cuando se trata de formaciones que no ocultan que su «proyecto de país» pasa por la ruptura de España. «Para que España sea roja, republicana y laica, anteriormente esa España tendrá que estar rota», ha repetido en ocasiones Arnaldo Otegi citando a Castelao.