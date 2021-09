El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha denunciado en la sesión de control del Congreso el “fracaso” del Gobierno en su intento de bajar la luz por sus “medidas inútiles” y les ha recordado que no hayan escuchado las propuestas del PP. García Egea ha sido implacable con la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que le ha preguntado cuál es el beneficio de una empresa para ser «grosero», tal como definió Díaz los beneficios de las eléctricas.

«La bronca no la pone el Partido Popular sino su Gobierno con las peleas entre usted y Nadia Calviño. Desde luego ustedes, que no pegan ni clavo, se pueden jubilar a los 100 años. Pero lo autónomos y los hosteleros, eso es otra cosa y deberían pisar más la calle. Señora Díaz, usted tiene por costumbre dejar tirada a la gente. Ya dejó tirados a los de Alcoa y ahora está dejando tirados a los españoles», ha afirmado García Egea.

—Usted ha fracasado en bajar el precio de la luz. Entre las excusas que expuso, habló de los groseros beneficios que se llevaban las eléctricas. Me gustaría que sea precisa y no como el señor Sánchez que para decir lo que dijo era mejor que no viniera. Respóndame: ¿cuál es el beneficio de una empresa para ser grosero?

—Cuando existe un gran abismo entre los costes de producción y los beneficios de las empresas, —ha respondido escuetamente Díaz.

—Los 425.000 euros que Venezuela le pagó a Monedero… ¿eso es grosero o es la minuta habitual del partido? ¿Tener un Gobierno con 23 ministros y 1200 asesores cuando los españoles no pueden pagar la factura de la luz eso es grosero o qué es? —respondió García Egea.

García Egea le ha recordado a Díaz que ella y su partido “han colocado a un amigo en Enagás cobrando 140.000 euros en una puerta giratoria, “¿eso grosero o es un sueldo normal para los colocados de Podemos?”, ha insistido. “Tras las groseras ganancias de los de Podemos por su paso por la política, mejor que prologar El manifiesto comunista, prologue un libro de Warren Buffet”.