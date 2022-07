La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha evitado este martes mirar a Pedro Sánchez a su llegada al hemiciclo, y se ha limitado a aplaudirle como el resto de ministros. Sin embargo, ni siquiera lo ha hecho durante el anuncio de sus medidas. Dos gestos que muestran así su distancia con el jefe del Ejecutivo después de que no le haya comunicado ni avanzado tales iniciativas, que Sánchez ha hecho públicas en el arranque del Debate del Estado de la Nación.

Las cámaras del hemiciclo han captado ese momento, donde Díaz no ha dirigido la mirada a Sánchez pese a que no había nadie entre ellos. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, todavía no había entrado en el hemiciclo. También al concluir su discurso, Díaz ha tratado de esquivar a Sánchez con sus ojos.

Previamente, en los pasillos del Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, ha reconocido que «hemos trabajado el debate en general pero desconozco las medidas que va a presentar el presidente». También en una entrevista esta mañana en TVE se ha pronunciado en los mismos términos, admitiendo además que no hay convocatoria de la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición que solicitó para resolver las diferencias entre los socios, sobre todo en materia militar.

Medalla

En la tribuna, Sánchez anunciado impuestos a las eléctricas y a los bancos, dos medidas que Podemos ha venido reclamando. Si bien, el jefe del Ejecutivo no las adelantó a sus socios comunistas para colgarse la medalla y ganarles la batalla del relato. De hecho, Yolanda Díaz no ha aplaudido los anuncios del presidente.

Con todo, Díaz manifestó antes del Pleno que confía en que se resolverán las discrepancias internas, pues es «evidente» que las hay sobre asuntos como la reforma fiscal y el gasto militar, dado que «no hay alternativa» al actual Ejecutivo, ha sostenido.

«Cuidar»

Así, en dicha entrevista, la vicepresidenta segunda ha abogado por «cuidar la coalición» y tener mecanismos para el debate «sereno» y toma de decisiones conjuntas sobre asuntos relevantes. Y no como ocurrió con el crédito extraordinario de 1.000 millones de euros para el área de Defensa, del que Podemos se enteró por la prensa.

Además, la titular de Trabajo ha subrayado que el Debate sobre el Estado de la Nación llega en una coyuntura económica y social de «máxima preocupación» por la guerra de Ucrania, junto a una inflación a niveles «desconocidos» desde hace años.

Ucrania

En su intervención, y pese a las críticas que desde Podemos se han venido haciendo respecto a la entrega de material militar a Ucrania y también al aumento del gasto en defensa, Sáchez ha sostenido que todos ellos «olvidan que no participar en el esfuerzo bélico no nos libraría de las consecuencias de la guerra», en alusión a la invasión rusa de Ucrania.

Hacer lo contrario, ha agregado, «nos aislaría de los países con los que compartimos intereses y valores, obligándonos en consecuencia a capearlas en solitario».