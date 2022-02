Desde que dejó la televisión en 2020, el mediático Frank Cuesta se ha volcado en su proyecto de santuario de animales. Para ello ha pedido ayuda a varios youtubers para que apadrinen un animal y le permitan promocionarlo en sus plataformas. Con uno de ellos, Cuesta ha mantenido una extensa charla el pasado lunes en la que habló de todo, incluso de política. El carismático presentador ha expresado su decepción con el PSOE y sus socios de Podemos -«he sido de izquierdas toda mi vida»- al punto de decidir votar a Vox «para que ponga orden durante seis meses».

«Yo voté al Partido Socialista, yo soy de toda la puta vida socialista, yo soy de toda la puta vida de izquierdas, yo ahora voy a votar a Vox, seguramente, ¿porque a quién cojones voto? ¿A los mentirosos mafiosos del PP? ¿A los de Ciudadanos para tirarlo? ¿A los del PSOE para que me mientan? ¿A los otros, no sé, para que me hagan follarme un ‘muñeque’? ¿A quién? Pues supongo que a Vox para que ponga orden durante seis meses, un año o tres años y que ponga un poco de orden, hija», asegura Cuesta.

De Pedro Sánchez recuerda en otro momento de la entrevista que «cuando tú ves los vídeos de antes y ahora y era no, sí, jamás, hoy, es que dices, ¿pero qué es esto?» y deja claro que los podemitas que venían a regenerar la política han acabado siendo una banda de vividores: «Hay un ‘perroflautismo’ considerable que viven de ‘lobbies’, que viven de chiringuitos, que viven de subvenciones. Eso se lo quitan, y toda la gente que ves en la tele hoy en día debatiendo y tal y cual, esos no valen ni para tomar por culo, esos no valen ni una mierda», explicó Cuesta en una charla con el youtuber Roma Gallardo.